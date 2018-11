Durante gli scavi della fibra a Palermo in via Torremuzza sono state trovate delle tombe islamiche. La particolarità era la presenza del corpo sepolto di lato con lo sguardo rivolto alla Mecca.

“E’ la conferma della presenza di una necropoli medievale in quella zona nel X secolo – dice il responsabile dei beni archeologici della Soprintendenza Stefano Vassallo – Già in diverse zone di Palermo sono state trovate altre tombe islamica come in piazza Kalsa o alla Magione.

Questo nuovo ritrovamento è una conferma di quale fosse l’estensione nel periodo medievale della Palermo islamica. Abbiamo raccolto i resti trovati nelle tombe per stabilire con lo studio dello scheletro, il sesso, l’età e il periodo nel quale è stato sepolto il cadavere. Durante gli scavi sono state trovate tre tombe islamiche.

Poi dopo avere eseguito altri saggi abbiamo consentito alla ditta di proseguire i lavori con la posa della fibra”.