L'assessore Sammartino "Traguardo che ci dà grande soddisfazione"

Un vero e proprio momento di svolta per la pesca del tonno rosso in Sicilia: per la prima volta, con decreto del 19 aprile, il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha riconosciuto le quote per la piccola pesca costiera nell’ambito della campagna 2023.

Assegnate 295 tonnellate di pescato

All’Isola sono state assegnate 295 tonnellate di pescato, quota che si aggiunge a quelle già fissate per la pesca a circuizione, per il sistema del “palangaro” e a quella prevista per la tonnara fissa di Favignana.

Un traguardo, dopo tanti anni e numerose iniziative del mondo imprenditoriale e istituzionale, che costituisce motivo di grande soddisfazione per la Regione Siciliana perché consentirà ai proprietari di tantissime piccole imbarcazioni di poter partecipare alla campagna di quest’anno.

Sammartino “Traguardo che ci dà grande soddisfazione”

Luca Sammartino, assessore dell’agricoltura e della pesca della Regione Siciliana sottolinea: “Un traguardo che costituisce motivo di grande soddisfazione. La pesca del tonno rosso, infatti, rappresenta una cultura marinara millenaria che, più di altre cose, esprime una delle vocazioni più caratteristiche del nostro territorio, con gli addetti a questa tipologia di pesca che, nel tempo, sono diventati ambasciatori di un sapere e di un modo di vivere il rapporto con il mare, divulgati in tutto il mondo”.

E prosegue ponendo l’accento sull’importanza storica di questa pesca nell’isola. Una tradizione ultra-millenaria ma al tempo stesso nevralgica per l’economia del settore che da anni chiedeva tale ripartizione che è arrivata.

“Le oltre 80 tonnare e tonnarelle fisse di entrata e di uscita, centro nevralgico della pesca del tonno rosso per più di mille anni – osserva – sono state il cuore di una delle economie più fiorenti del Mediterraneo; oggi conservano intatte il loro fascino tanto da essere entrate stabilmente nei circuiti turistici internazionali, grazie anche all’opera di conservazione, di riqualificazione e, in parte, di trasformazione in strutture ricettive”.