Torna la chiusura domenica di via Libertà già da piazza Croci e fino al Politeama per riagganciare la pedonalizzazione a quella stabile già esistente

A partire da domani, Domenica di Pasqua, viene reintrodotta l’area pedonale temporanea lungo via della Libertà nelle giornate domenicali e festive.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza dirigenziale dell’Ufficio mobilità sostenibile, riguarda il tratto compreso tra piazza Ruggero Settimo e piazza Mordini/Crispi (entrambe escluse) e prevede la chiusura al traffico veicolare della carreggiata centrale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 della domenica e dei festivi, consentendo esclusivamente il transito a cicli e velocipedi.

Attraversamenti consentiti

Rimane consentito attraversare il viale da via Archimede a via Siracusa. Contestualmente, Solo lungo la carreggiata laterale lato monte – Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e comunque sino a cessate esigenze correlate al cantiere per il rifacimento dei marciapiedi di via Libertà, sul lato dxestrorispetto al senso di marcia..

La richiesta di collaboraizone del Comune

“Si raccomanda ai cittadini di non parcheggiare l’auto sulla corsia destra della carreggiata laterale direzione Politeama a partire dalle 8:00 della domenica mattina per non incorrere nella rimozione” si legge in una nota comnunale.

La misura è stata resa possibile dall’installazione dei dissuasori a scomparsa che consentiranno una gestione della chiusura e della riapertura della strada da parte della Polizia Municipale che garantirà anche la sicurezza.

La chiusura domenicale della strada mira a migliorare la qualità dell’aria, a ridurre l’inquinamento acustico e a restituire ai cittadini uno dei principali assi urbani della città come spazio di socialità, incontro e fruizione lenta.

Biglietto Bus a 70 centesimi

Al fine di agevolare la mobilità sostenibile e permettere a tutti di godere tranquillamente delle domeniche e festivi a piedi, in sinergia con l’AMAT il biglietto del 101 e del 102 pagato con l’app costerà 70 centesimi in modo da agevolare il raggiungimento del centro.

L’iniziativa inizierà la domenica e il lunedì di Pasqua e proseguirà ogni domenica e giorni festivi.

Lagalla: “Restituiamo la città ai cittadini”

“Con questo provvedimento restituiamo ai cittadini uno dei luoghi simbolo della città, trasformandolo in uno spazio di qualità, sicuro e vivibile. La pedonalizzazione domenicale e festiva di via Libertà rappresenta un passo concreto verso una Palermo più sostenibile, in linea con le migliori esperienze europee, dove lo spazio pubblico torna ad essere luogo di relazione, cultura e benessere. Auspico che nei giorni di festa lungo il viale pedonalizzato possano essere nel tempo organizzate iniziative ludico-culturali che lo animino come una grande piazza lineare aperta alla socialità, anche concorrendo a diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Ringrazio il presidente di AMAT Giuseppe Mistretta per aver aderito all’iniziativa con una promozione vantaggiosa che agevolerà l’iniziativa e ridurrà gli eventuali disagi”.

Un’ordinanza targata Carta

“Questa ordinanza segna un’evoluzione importante nelle politiche urbane della città. Non si tratta solo di limitare il traffico, ma di costruire nuove abitudini di mobilità e di vivere lo spazio pubblico. Il ritorno delle domeniche a piedi e in bicicletta lungo la via Libertà diventa così un piccolo laboratorio di nuova urbanità e cura dello spazio pubblico, dove sostenibilità ambientale, sicurezza e vivibilità dello spazio si integrano, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza urbana più inclusiva e contemporanea. Il provvedimento, sono certo, accompagnato da un uso più conveniente ed efficiente del trasporto pubblico grazie alla disponibilità dell’AMAT, faciliterà anche il godimento delle attività commerciali e culturali che si attestano lungo l’asse”.