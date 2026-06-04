Ci sarà anche Sal Da Vinci, il fenomeno pop del momento dopo la vittoria a Sanremo nonostante la critica spesso poco favorevole. Sarà lui la novità 2026 del concertone di Radio Italia Live a Palermo. Padrino dell’evento, quest’anno, Marco Masini, scelto come testimonial del concerto e presente alla conferenza stampa di questa mattina tenuta nella Sala Stampa “Pietro Scaglione” di Palazzo Palagonia.

Tanti nomi e tanta attesa

Tanti i nomi che generano altrettanta attesa. si va dai Pinguini tattici nucleari ad Achille Lauro passando per Bambole di pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Samurai Jay.

Il concerto di Radio Italia live è in programma al Foro italico di Palermo, sull’ormai tradizionale parco a mare allestito per l’occasione il 28 giugno.

Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi.

L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che, inoltre, introdurrà live le schede di ogni artista. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino.

Accesso gratuito ma bisogna accreditarsi

Il concerto è gratuito ma bisogna registrarsi e richiedere i biglietti accredito per assistere allo spettacolo. Sarà necessario registrarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti per ogni registrazione) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 15 giugno fino ad esaurimento posti. Gli accrediti gratuiti daranno diritto all’accesso all’area prato che sarà suddivisa in due settori: un settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln e un settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri. L’area per le persone con disabilità, collocata su una pedana rialzata, sarà accessibile tramite accredito gratuito per 1 persona con disabilità motoria e 1 accompagnatore da richiedere su

radioitalia.it a partire dalle ore 12 di mercoledì 17 giugno.

Posti limitati

Gli accrediti sono limitati in funzione della sussistenza di adeguati spazi a garanzia dei movimenti e degli spazi di manovra necessari per ogni operazione di afflusso e deflusso, anche in emergenza, dall’area