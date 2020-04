musica

Anche Palermo è stata stravolta da questa ondata di crisi e per tirare su i suoi cittadini il Maestro Ignazio Garsia torna ad esibirsi in video. Il Maestro interpreta Palermo tu (Rinascerai), la canzone da lui musicata negli anni ‘80 con il testo di Salvo Licata.

Nasce quasi per gioco, da una richiesta di alcuni amici e compagni di lavoro del Brass, che qualche giorno addietro hanno suggerito al Maestro Ignazio Garsia di reinterpretare il brano Palermo tu. Ed è con questa richiesta che il presidente della Fondazione the Brass Group è tornato ad esibirsi, in video, con un unico desiderio: dare coraggio ai cittadini palermitani per trasmettere loro speranza e fiducia.

Un racconto poetico in musica, un omaggio alla città di Palermo che Garsia ha voluto riprendere aggiungendo in modo significato al testo la parola Rinascerai. Un atto d’amore dovuto in un momento di gravi tensioni e di sicure incertezze. Nel video Garsia racconta anche alcuni ricordi, anedotti ed emozioni vissuti e legati al brano.