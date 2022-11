Sugli eventi di Natale: "Si svolgeranno nei giorni canonicI"

Grandi eventi, urbanistica, viabilità e il futuro del trasporto pubblico di Palermo. Di questo e molto altro ha parlato a Talk Sicilia l’assessore Maurizio Carta. L’esponente della Giunta guidata da Roberto Lagalla ha aperto una serie di appuntamenti, che andranno in onda sui canali social di BlogSicilia, dedicati ad un primo bilancio dell’attività dell’Amministrazione e all’analisi dei tanti problemi che affliggono il capoluogo siciliano.

Tornano i grandi eventi

Una lunga intervista, quella rilasciata dal prorettore dell’Università di Palermo, che andrà in onda alle ore 15 e della quale possiamo già dare qualche anticipazione. A cominciare da quello che è uno degli argomenti di grido degli ultimi giorni, ovvero il ritorno dei grandi eventi nel capoluogo siciliano. Un momento chiave nel rilancio economico del settore dello spettacolo che vedrà, come punta di diamante, le due date già annunciate del concerto di Vasco Rossi a Palermo.

Un ritorno della grande musica anticipato dal concerto Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che ha riaperto dopo anni le porte del Velodromo. Un risultato accolto con favore dall’assessore Maurizio Carta, il quale sottolinea l’importanza economica e d’immagine di queste manifestazioni. “I grandi eventi sono un sensore prezioso della idea di città che vogliamo portare avanti. Perché un grande evento non si consuma soltanto nell’occasione del suo svolgimento, ma valorizzare la reputazione e la credibilità della città. L’Amministrazione ha il compito di garantire che quell’evento si svolga nel migliore dei modi. Non soltanto limitatamente all’esibizione del grande artista, ma anche alla cura del luogo dell’evento e dell’accessibilità. L’obiettivo è di evitare quegli impatti negativi che talvolta gli spettacoli possono produrre in città. Questa è parte dell’idea di città futura che noi stiamo immaginando”.

Sul Natale: “Eventi in giorni canonici”

A proposito di grandi eventi, l’assessore all’Urbanistica dedica un focus particolare alle prossime festività natalizie. Celebrazioni ed eventi che, negli ultimi anni, hanno subito slittamenti o addirittura cancellazione. Fatto che, secondo l’esponente della Giunta Comunale, non accadrà quest’anno. “Confermo che il Natale arriverà anche a Palermo e gli eventi si svolgeranno nei giorni canonici che da migliaia di anni sono legati a questo lieto evento“.

Un’organizzazione che Maurizio Carta ispira a quella che ha contraddistinto il Festino di quest’anno. Celebrazioni ‘povere’ quelle dell’edizione 398, ma che hanno evidenziato un senso di solidarietà fra i vari portatori di interessi della città.

“L’Amministrazione ha imparato dal Festino. Al di là della bellezza, della processione e dello spettacolo, ci ha insegnato due cose: l’importanza della coralità, dove tutti i soggetti hanno partecipato concretamente alla celebrazione del 14 luglio. Lo abbiamo pensato insieme alle istituzioni culturali, alle associazioni di categoria, ai commercianti e ai diversi portatori di interesse; la seconda è che ci ha anche mostrato che si possono produrre degli eventi di grandissima qualità e di grandissima emozione, senza necessariamente impegnare cospicue risorse in un momento in cui la sobrietà della Pubblica Amministrazione deve rappresentare un impegno sul quale tutti noi dobbiamo essere concordi.

Tavolo tecnico sulle festività natalizie

Con riguardo agli eventi natalizi, il Comune ha organizzato un tavolo tecnico guidato dall’assessore alla Cultura Giampiero Cannella. Consesso nel quale si sono inseriti, ognuno per le proprie competenze, anche l’assessore al Patrimonio Andrea Mineo e l’assessore alle Politiche Sociali Rosi Pennino. Una comunione d’intenti che ha l’obiettivo di riportare colore e gioia fra le strade di Palermo

“Questa volontà di tornare in piazza anche questo Natale per noi è il segnale di una città che si riappropria dello spazio e di una festività. Saranno un Natale e un Capodanno che coinvolgeranno diverse anime della città, perché ovviamente ci saranno le attrazioni, gli eventi nel centro. Ci saranno manifestazioni anche nelle ville e nei giardini, perché anche quelli sono uno spazio pubblico sempre più prezioso”.

“Concerto di Capodanno? Contiamo di si”

“La partecipazione dell’assessore Pennino – prosegue Maurizio Carta – consentirà di immaginare un Natale che coinvolge l’intera città, che non si limita soltanto a valorizzare il centro. E poi in questa, in questo tavolo, stiamo cominciando a chiamare tutti i diversi portatori di interessi. Abbiamo già incontrato le associazioni di categoria, abbiamo incontrato le aziende partecipate e, in seguito ci sarà una riunione con le istituzioni culturali. A ognuno di loro stiamo chiedendo che cosa mettono nell’idea di Natale e Capodanno”.

Chiosa finale sul concerto di Capodanno, sul quale l’assessore Carta è ottimista. “Avremo anche un concerto a Capodanno? Contiamo di sì“.