Domani a Palermo Venditti & De Gregori in concerto. La data al Velodromo Borsellino è già sold out.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno domani (25 agosto) al Velodromo Borsellino di Palermo. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario.

Composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana, “Generale” e “Ricordati di Me”. I brani, disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, sono contenuti in un 45 giri da collezione disponibile in esclusiva su Amazon. Attualmente è in radio, “Generale”, brano pubblicato originariamente da Francesco De Gregori nel 1978, mentre “Ricordati di me” apre il disco di Antonello Venditti “In questo mondo di ladri”, uscito 10 anni più tardi.

Il tour, prodotto e distribuito da Friends and Partners, è promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management ed è inserito nel cartellone del Wave Summer Music.

Venditti & De Gregori la probabile Scaletta

Bomba O Non Bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La Storia

Peppino

Generale

Sotto il Segno Dei Pesci

Che Fantastica Storia è La Vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone (Cover Dalla)

Sara

Ci Vorrebbe Un Amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Il Vestito del Violinista

Ricordati di me

Buonanotte Fiorellino

Viva L’Italia

Grazie Roma