Ha preso ufficialmente il via il 12 luglio con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, la seconda edizione del Festival dei due borghi, la rassegna artistica ed estiva promossa dal Comune di Ventimiglia di Sicilia che, da domenica 12 luglio a domenica 9 agosto 2026, sta animando le serate del paese con un programma ricco di musica, teatro, danza e cabaret. Tutti gli spettacoli si tengono presso l’Anfiteatro Comunale, cuore pulsante delle iniziative estive del borgo.

Programma degli eventi

• Venerdì 31 luglio, ore 21:00 — Stand Up Comedy “Toxoplasmosi” con Chris Clun, a cura del Teatro Agricantus.

• Martedì 4 agosto, ore 21:00 — Monologo teatrale brillante “Fuoco dell’interno: l’Inferno di Dante in versione ironica e in rime siciliano” con Sofia Muscato.

• Mercoledì 5 agosto, ore 21:00 — Concerto con archi e pianoforte tra migliaia di candele “Gala Lirico – Accarezzare eternità” a cura del Coro Lirico Siciliano.

• Venerdì 7 agosto, ore 21:00 — Una serata tutta da ballare: “Sikul Dance Tarantella” con la Disco Tarantella, La Sicilia Balla!

• Domenica 9 agosto, ore 22:00 — Spettacolo di cabaret “Facciamo Curtigghiu” de I 4 Gusti.

Valeria Sapienza, assessore con delega al PNRR e Spettacolo, del comune di Ventimiglia ha dichiarato: «Abbiamo lavorato per costruire un programma capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale: dalla musica sinfonica al teatro dialettale, dalla lirica al ballo popolare, fino al cabaret. Ogni serata all’Anfiteatro Comunale sarà un’occasione per vivere il nostro paese e per far conoscere Ventimiglia di Sicilia anche a chi arriva da fuori. Gli eventi previsti saranno molteplici oltre a quelli inseriti nel Festival dei due borghi, il 26 Luglio ci sarà – continua l’Assessore- la presentazione del libro fotografico realizzato dall’artista palermitano Pucci Scafidi su Ventimiglia di Sicilia. Invito quindi, tutta la comunità e i visitatori a partecipare numerosi: sarà un’estate di grande spettacolo, gratuito e aperto a tutti.»