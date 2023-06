Sabato 24 giugno saranno 14 i partenti sulla distanza dei 2mila metri

Si rinnova l’appuntamento con una delle gare più attese dell’ippica siciliana. Sabato 24 giugno, infatti, l’ippodromo La Favorita di Palermo sarà teatro della 64ma edizione del Gran Premio Regione Sicilia.

Il convegno inizierà alle 16.30 mentre la gara principale sarà alla sesta corsa – prevista per le 19.20 – con spettatore d’eccezione il sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla.

La Sipet, società toscana che ha in gestione l’impianto, ha organizzato tanti altri eventi collaterali: dall’esibizione della fanfara dei bersaglieri alle attrazioni per i più piccoli con il parco avventura e l’animazione di Cartoonia in un’ambientazione Western.

Il gran premio Regione Sicilia, 14 partenti

La giornata inizierà con l’entrata in pista dei cavalli per la prima corsa, che ricorderà l’avvocato Antonino Cascio – artefice e guida illuminata dell’ippodromo – e Francesco Ruisi, che ha contribuito all’affermazione dell’impianto nella qualità di proprietario, gentleman e poi di guidatore. L’ora X scatterà alle 19.20 con il Gran Premio Regione Siciliana (oltre 35mila euro di montepremi) che vanta un albo d’oro di altissimo pregio per i nomi dei cavalli e delle guide che lo hanno vinto.

Campioni che hanno fatto storia, nomi del calibro di Crevalcore, Icare IV, Newstar, Pick Wick, Wayne Eden ed Delfo. Da ricordare Vatson che vinse per due anni consecutivi (1971 e 1972) e compare nella foto scelta per celebrare il gran premio.

L’edizione del 2023 presenta un campo partenti nel numero massimo consentito dal regolamento con le due file al completo dietro l’autostarter:

1 Borgogal – Alessio Di Chiara

2 Brest Dei Greppi – Gennaro Amitrano

3 Bixio – Gaetano Di Nardo

4 Asciano – Luciano Messineo

5 Belfagor – Lorenzo La Rosa

6 Artez – Dario Di Maio

7 Crisper – Gennaro Casillo

8 Zadig Del Ronco – Gaspare Lo Verde

9 Global Trustworthy – Vincenzo Luongo

10 Zap Di Girifalco – Giuseppe Porzio Jr

11 Corsaronero Font – Antonino Pecoraro

12 Bonneville Gifont – Tommaso Di Lorenzo

13 Victory Nord Fro – Enrico Maisto

14 Boccadamo Team – Andrea Buzzitta.

I protagonisti

Il sorteggio dei numeri ha mischiato un po’ le carte, relegando in seconda fila i cavalli più accreditati come Bonneville Gifont e Global Trusthworty. Anche Boccadamo con Andrea Buzzitta, già vincitore classico e adatto alla media distanza, non è stato fortunato nel sorteggio pescando il numero più alto della seconda fila il 14. Le sorprese “locali” potrebbero venire da Bixio e Asciano. Il record sulla distanza dei 2 mila metri è di Mambo Font, che vinse il Regione in 1.12.8 nel 2011 con il palermitano Natale Cintura alla guida.

Presenzierà e guiderà le principali fasi della giornata la pattuglia a cavallo in alta uniforme della polizia municipale e ci sarà la partecipazione della Fanfara dell’associazione dei Bersaglieri che entrerà in pista suonando a passo di corsa, intonerà l’Inno di Mameli e si esibirà per il pubblico presente con diversi brani musicali.

Speaker della giornata Mirko Speciale, che si affiancherà al team super collaudato dell’ippodromo composto da Piero Di Salvo, Stefano Zanirato, Carmelo Ruisi e Daniele Cusimano, che con le loro interviste, pronostici e telecronache accompagneranno la giornata.

Gli eventi collaterali per i più piccoli

Sarà aperto il City Adventure Park con le proprie attività formative per tutte le età con i percorsi aerei che collegano un albero all’altro, ponti tibetani e giochi. I bambini si potranno cimentare, sotto l’attenta guida degli istruttori, mettendo alla prova la propria abilità e soprattutto la voglia di divertirsi “insieme” in un’esperienza unica all’aria aperta. Per l’occasione sarà praticato uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso. Inoltre agli acquirenti del biglietto un buono omaggio per un percorso da utilizzare entro il 30 agosto.

E poi dalle 16 Cartoonia animerà l’intera giornata in un’ambientazione Western, assicurando divertimento a 360 gradi per i più piccoli.

La direzione artistica infatti ha ideato un’animazione fatta da cow boy e cow girl. Compagni di giochi speciali saranno: Topolino cow boy, Minnie cow girl, e Mr Torcia. A loro si affiancheranno altri “amici” per tante altre attività ludiche. Gratuitamente verranno offerti zucchero filato e pop corn.