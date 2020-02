Al monastero di Santa caterina

L’unico laboratorio di scrittura di comunità itinerante di Palermo torna ad affacciarsi dalle finestre della sua città con il primo appuntamento del 2020 dell’edizione “Dentro la Storia”; avrà luogo giovedì 20 febbraio presso il Monastero di Santa Caterina a Palermo alle ore 15,30.

Dopo gli anni scorsi all’interno dei tesori monumentali palermitani e ancora un po’ ovunque per le vie della città attraverso altri percorsi, a grande richiesta il calendario di eventi “Dentro la Storia” sarà piuttosto fitto, ma per adesso non vogliono svelare troppo e aprire i sipari troppo velocemente. Come sempre, libero e gratuito. Per gli incontri “Dentro la Storia” sono semplicemente richiesti, necessariamente, carta e penna; sarà il “biglietto/ il pass” per accedere agli incontri. È una scelta simbolica che traccia una linea tra il solito squillo giornaliero e le lievitate ore che offre con cura la calma del NewBookClub . In caso di mancato materiale, gli starters provvederanno a fornirlo ai partecipanti.

I temi input di questa data saranno enunciati nella Stanza della Priora; privilegio che arricchisce l’evento e il suo prestigio, non si pensi però che questo sia riservato ad un “club”; il NewBookClub nonostante ogni sua raffinatezza, continua ad essere aperta e accogliente a chiunque voglia scorgere con curiosità.

Ispirati dal momento, dall’ambiente circostante, dalle persone attorno, si scrive per circa un’ora: il tempo di un racconto, una canzone, una poesia ungarettiana o ancora, un foglio vuoto se l’ispirazione non arriva, ogni scrittore sa che può capitare ed ogni newbooker comprende, difatti si può comunque continuare a restare per il momento più toccante: la lettura e quindi, l’ascolto. Si ride a crepapelle, a volte si piange, in altri minuti resta solo il silenzio, ma alla fine ci sarà sempre un grande applauso.

La lettura non è mai obbligatoria perché ognuno di certo ha la propria sensibilità e la propria riservatezza, ma Alessio Castiglione, fondatore nel 2012 del NBC, ci assicura che si diventa compagni di viaggio e di complicità e di colpo si è privi di giudizio critico, come invece nel frattempo fa amaramente il resto del mondo. I partecipanti del NewBookClub non saranno i vostri insegnanti di lettere che metteranno un voto ai vostri testi e che vi convinceranno di non essere in grado o adatti. Andrea Ventura, uno degli starters del NBC, col sorriso in mostra afferma che ormai per lui è diventata una famiglia e che non importa essere grandi scrittori o grandi esperti della lingua italiana, basta esserci e provare ad avere un contatto con noi stessi, per scoprirci un po’ di più.