Dal 18 al 20 luglio torna a Palermo il Retrò Fest, l’attesissima manifestazione che trasforma la Cala in un palcoscenico a cielo aperto, dove si fondono le atmosfere esplosive del rock’n’roll, il fascino senza tempo del burlesque e lo stile inconfondibile degli anni ‘50. Giunto alla sua sesta edizione, l’evento – a ingresso gratuito – si terrà nella suggestiva cornice del Nauto, affacciato sul mare, e promette tre serate di musica live e performance spettacolari.

Per entrare pienamente nello spirito dell’evento è consigliato un dress code vintage: via libera a gonne a ruota e dettagli rétro per vivere un’esperienza immersiva e partecipare con stile.





Si parte alle ore 19:00 di venerdì 18 luglio con il live di Robbie and the Goose Shakers, una delle realtà emergenti più interessanti della scena rockabilly italiana, capaci di incendiare il palco tra jive, stroll, bop e rock’n’roll. A seguire, uno degli appuntamenti più attesi: Greg and the Three-Billies, con Claudio Gregori – in arte Greg, volto noto del duo “Lillo & Greg”, che salirà sul palco con un set tutto dedicato ai grandi pionieri del rockabilly come Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis (periodo Sun Records), Carl Perkins e altri. Con lui, una band di veterani della scena capitolina: Andrea Pesaturo alla chitarra, Ivano Sebastianelli al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria.

Protagonisti della serata di sabato 19 luglio saranno i siciliani Jackie and His Loaders, attivi dal 1988 con il loro rock’n’roll energico ispirato ai suoni autentici degli anni ’50. Gran finale di serata con l’eclettica Bianca Nevius, soprannominata “The Tiger of Burlesque”, tra le performer più apprezzate della scena europea. I suoi show, sospesi tra ironia e sensualità, trasformano ogni esibizione in un’esperienza visiva unica. Nella luce dorata del tramonto, il corpo e lo sguardo della performer si fonderanno con il paesaggio del Nauto grazie, fra l’altro, a uno shooting esclusivo curato da Antonio Macaluso per Vedipalermo, che documenterà, inoltre, l’intero evento attraverso immagini, suoni e poesia visiva.





Domenica 20 luglio aprirà la serata Marco J & The Jaywalkers, nuovo progetto musicale di Marco Gioè, che esplora le radici della black music tra anni ‘50 e ‘60, mescolando generi e atmosfere in una proposta artistica fuori dagli schemi. A chiudere il festival, la performance dell’artista multidisciplinare Fabrizio Campo, attivo tra circo contemporaneo, teatro di strada e danzaterapia. Un’esibizione intensa, che unisce movimento, emozione e ricerca espressiva.





Durante tutte le serate, il tappeto sonoro sarà curato da Raffo the Twist, collezionista e DJ appassionato di cultura anni ’50 e ’60, fondatore del Torino R&B Club e voce del programma “One Two Three Four Radio Show” su Radio Fly FM, l’unico in Italia interamente dedicato al sound originale dei golden years. I suoi set in vinile aggiungeranno ulteriore autenticità all’atmosfera retrò del festival.

Il Retrò Fest è prodotto dal Nauto con la direzione artistica di Danilo Alongi per AFEA Art & Rooms, in collaborazione con Tiziano Di Cara, con il sostegno di partner locali come Hotel Plaza Opera, Pirrello Yacht & Interiors, Verne & Co., Service Hotel, Caningam e Bar Albatros. L’identità visiva dell’evento è firmata dallo studio grafico Volgo Studio.

Luogo: Nauto, P.za Capitaneria di Porto, 90133 Palermo PA, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 19:00

Artista: Diversi artisti

Prezzo: 0.00

