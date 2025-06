Il rombo dei motori sta per tornare a risuonare tra le curve mozzafiato dell’Etna. Dal 4 al 6 luglio 2025 va in scena la 26ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, una delle gare automobilistiche più attese e spettacolari del panorama motoristico siciliano.

Organizzata da Automobile Club Acireale e Scuderia Giarre Corse, la cronoscalata si snoda lungo uno dei tracciati più tecnici del Sud Italia: un percorso immerso nella bellezza tra mare e montagna, da Giarre fino al borgo collinare di Milo, tra vigneti, tornanti e scorci panoramici dell’Etna.

Una tradizione che dura dal 1979

La manifestazione è molto più di una semplice competizione. È un tributo alla passione per i motori, alla memoria e al territorio. Il Memorial è dedicato al Cavaliere Isidoro Di Grazia, figura storica della vita pubblica giarrese e ideatore della prima edizione nel 1979.

Da allora, la cronoscalata è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati, ma anche una vetrina per promuovere le eccellenze paesaggistiche e culturali dell’area etnea.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e l’entusiasmo tra piloti e appassionati è già palpabile. “La Cronoscalata Giarre Montesalice Milo è molto più di una gara automobilistica: è un evento che unisce sport, passione, promozione del territorio e memoria”, ha dichiarato Paolo Currò, delegato sportivo provinciale Aci Sport. “Stiamo curando ogni dettaglio per garantire sicurezza, spettacolo e una competizione di altissimo livello”.

L’evento gode del patrocinio di importanti enti istituzionali: Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Città Metropolitana di Catania, Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina, oltre alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Milo.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione, sia tra i piloti che tra il pubblico”, ha affermato Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse. “L’intesa con le istituzioni e il fascino intramontabile del tracciato ci fanno ben sperare in un’edizione da ricordare”.

L’appuntamento è fissato per il primo weekend di luglio. Tre giorni all’insegna della velocità, dell’adrenalina e dello spettacolo, in una cornice naturale che rende questa gara un’esperienza unica, tanto per chi la vive al volante quanto per chi la segue da bordo strada.

Tipo evento: Altro

Link: https://www.giarremontesalicemilo.it/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.