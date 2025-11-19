Torna, per il terzo anno consecutivo, la festa dell’albero organizzata dalla Regione Siciliana il prossimo 21 novembre, in occasione della giornata nazionale dell’albero.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, durante il corso dell’anno scolastico coinvolgerà 120 scuole siciliane che prenderanno parte a visite didattiche ed educative nelle aree forestali protette della Sicilia.

La festa dell’albero è una celebrazione che si svolge a cadenza annuale. ogni 21 novembre in Italia, e ha lo scopo di promuovere la tutela degli alberi e del patrimonio forestale e di avvicinare i giovani alla cultura e alla valorizzazione del rispetto dell’ambiente.

La festa dell’albero, storicamente istituita il 21 novembre 1951 dall’allora ministro dell’agricoltura Amintore Fanfani e istituita formalmente dalla Legge 10 del 2013.

Oltre ad avere lo scopo di sensibilizzare, come precedentemente detto, ha anche una funzione operativa di piantumazione di nuovi alberi per costruire ecosistemi più resilienti, ed educativa per coinvolgere anche attraverso le scuole.

Dopo le prime due edizioni svolte in Sicilia, in cui sono stati coinvolti gli istituti scolastici, quest’anno la celebrazione si sposta negli istituti penitenziari per minorenni.

Venerdì 21 novembre, l’assessore Luca Sammartino sarà alle 11.30 all’istituto penitenziario di Palermo, dove sarà piantumato un ulivo, e alle 15 in quello di Catania, in cui sarà messo a dimora un carrubo.