Al Parco Uditore dall'11 marzo

Hanno già iniziato a prendere il volo in attesa dei visitatori. Sono le centinaia di farfalle colorate che rappresentano la vera attrazione della “Casa delle Farfalle” di Palermo. Questa mattina al Parco Uditore di Palermo la mostra delle bellissime farfalle ha aperto i battenti. Parco Uditore è una “location ideale per la casa delle farfalle – come ha sottolineato Enzo Scarso, curatore casa delle Farfalle – Un’area ben curata da ragazzi volontari che la mantengono bene come fosse un giardino privato. Dentro la casa ci sono farfalle bellissime che provengono da tutto il globo, a disposizione per i turisti e i tanti visitatori”.

Oltre 300 specie di farfalle

Si potranno ammirare circa 300 specie di farfalle e se ne possono vedere tante nuove ogni settimana. “Ci sono anche laboratori a corredo dell’iniziativa – evidenzia Scarso -, le scolaresche possono intrattenersi nel parco, godere di questi spazi e fare attività ludico ricreative”. Presente all’inaugurazione anche Gaetano Armao, assessore all’Economia, secondo cui si tratta di Una “splendida iniziativa che valorizza parco Uditore, riaperto con uno sforzo corale. La Regione ha un progetto da un milione e mezzo per la sua manutenzione straordinaria, una bella opportunità per Palermo”. A rappresentare la Regione anche Toto Cordaro, assessore all’Ambiente. “Il Parco Uditore da luogo simbolo, diventa luogo di bene comune quotidiano. Un altro tassello per portare Palermo verso canoni di normalità e benessere”.

Un giardino tropicale urbano

Nel luogo simbolo di riscatto sociale e di amore per la natura, natura che pur all’interno di un’area urbana viene finalmente preservata dall’uomo, la “Casa delle Farfalle” trova il suo habitat naturale. La scelta dell’ideatore e curatore del progetto, Enzo Scarso, infatti è quella di offrire ai visitatori uno spazio più informale, rispetto ad una sede museale di tre anni fa, e consentire loro, dopo il viaggio di scoperta del giardino tropicale urbano, di godere degli spazi naturali, dei percorsi ciclo-pedonali, dei 2.000 mq. di area gioco che il Parco ospita, in piena comunione con la natura.

Laboratori e iniziative per tutti

Un team di esperti naturalisti guiderà i fruitori nel viaggio di scoperta, risolvendo dubbi e offrendo approfondimenti e piccole curiosità. Ma si potrà anche partecipare attivamente a laboratori e alle iniziative curati direttamente dalla cooperativa sociale Parco Uditore che si occupa della gestione e della manutenzione del parco 365 giorni l’anno senza l’ausilio di fondi pubblici.

Anche a Marsala

Nata con una finalità didattica, oltre che naturalistica e ludica, la “Casa delle Farfalle” è una mostra faunistica unica nel suo genere. Esempio concreto di rispetto e ammirazione per le meraviglie che la natura offre a chi la sa guardare, l’iniziativa è realizzata in modo da garantire sempre il benessere degli esemplari in ogni fase del progetto. Circondati dallo sfarfallio di centinaia di ali, i visitatori, grandi o piccoli che siano, avranno l’occasione di ammirare la bellezza dei meravigliosi esemplari in mostra, diversi per forma e colori, ma sempre affascinanti. Ormai nota in città, la “Casa delle Farfalle” è un progetto itinerante che, oltre al capoluogo, ha già toccato Modica, Ortigia e Marsala. Proprio in quest’ultima città quest’anno l’iniziativa sarà presente in contemporanea con Palermo.