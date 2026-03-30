Attimi di terrore nel cuore di Ortigia, centro storico di Siracusa. Una donna e la sua bambina sono finite in mare questo mattina con la loro auto, una Ford Puma a noleggio, nelle acque del porto piccolo di Siracusa. Solo il coraggio di due passanti ha evitato quello che poteva trasformarsi in una tragedia.

Le vittime in vacanza

La conducente, originaria di Londra, si trovava in Sicilia da alcuni giorni per una vacanza. Una manovra sbagliata, con ogni probabilità legata alla poca familiarità con il cambio automatico della vettura presa a noleggio, e l’auto ha cominciato a scivolare inesorabilmente verso il mare, inabissandosi nelle acque del porto piccolo.

Le urla

Le urla disperate della donna e della bambina hanno squarciato il silenzio del lungomare. Due passanti, senza esitare un istante, si sono gettate in acqua riuscendo a portare in salvo entrambe prima che la situazione degenerasse. Un gesto istintivo, coraggioso, che ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

Il soccorso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Siracusa, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la turista avrebbe scambiato la marcia, perdendo il controllo del mezzo nelle fasi di manovra.

Madre e figlia sono state soccorse e risultano in buone condizioni fisiche, seppur visibilmente sotto choc per quanto vissuto. La Ford Puma è rimasta sommersa nelle acque del porto in attesa delle operazioni di recupero.

Le indagini

Una storia che poteva finire in tragedia, nel mezzo di una città che in questi mesi si riempie di turisti da ogni angolo d’Europa. E che si è conclusa, per fortuna, grazie a due donne comuni capaci di un gesto straordinario. Le indagini della Polizia Municipale sono in corso per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

