Non più solo voci ma qualcosa che comincia a farsi più concreto. Si profila il ritorno in campo, anzi in giunta regionale, di Ruggero Razza, l’assessore regionale alla Salute dimessosi perché indagato nello scandalo sui dati covid19 falsati.

Mentre nei luoghi della politica si discute dell’opportunità di un rientro, anche, forse, in una posizione diversa rispetto alla guida della sanità, dopo che il governatore ha paventato questa possibilità, il neo papà Ruggero Razza torna a farsi vivo sui social dopo giorni di silenzio sui temi politici, amministrativi e soprattutto sanitari.

Razza sui social torna a parlare di sanità

E’ stata pubblicato domenica il primo pst dell’ex assessore i cui, da privato cittadino sottolinea, parla di sanità e di covid19: “Da qualche giorno leggo, come ogni altro cittadino, che sono decine di migliaia (ieri quasi 60mila!!) – scrive Razza – i siciliani che si vaccinano, con il desiderio di lasciarsi alle spalle i giorni più bui della pandemia. Contemporaneamente vedo le immagini dei tanti centri hub programmati che si aprono in ogni angolo della Sicilia, segnale di buona organizzazione e ulteriore incremento di vaccinati. Oggi la giornata è splendida, il mare piatto e riaprono anche i lidi. Nulla è per caso”.

Non può mancare alla fine del post la citazione dotta in lingua latina: “Nihil sine magno labore vita dedit mortalibus (nulla è concesso agli uomini senza che costi grandi sforzi ndr)”

Il ritorno di Ruggero Razza richiesto con un hastag

E appena 24 ore dopo sui social vene lanciato un nuovo hastag #iostoconrazza che impazza nei gruppi a sostegno dell’ex assessore, a sostegno del presidente della Regione e fra i sostenitori del governo regionale. L’hastag in realtà esiste dall’inizio di aprila ma adesso diventa una vera e propria campagna social accompagnata da varie frasi, citazioni, comunicati ma una frase conclusiva risalta “Ritorna al tuo posto, sii folle, la follia è bellezza, abbiamo bisogno di te. La Sicilia ti chiama, sicuramente senti l’urlo, per forza devi sentirlo perché è forte e deciso”. Un invito al pupillo di Musumeci a non titubare più e tornare

Alleati e opposizioni chiedono a Musumeci di non tenere l’interim della sanità

Intanto gli alleati chiedono a Musumeci di nominare un assessore alla sanità e di non continuare a tenere l’interim per se. Lo fanno nelle stanze delle trattative mentre le opposizioni lo fanno pubblicamente criticando la scelta di un ‘assessore a mezzo servizio’. E nello scenario ricompare anche un ex candidato presidente della Regione outsider dell’ultima tornata

“ Nel solito silenzio di quando non si registrano gli zeri delle migliaia, a Lampedusa sbarcano altri 158 migranti, che aggravano la situazione sanitaria dell’isola. I nostri giovani tornano a vivere le città finalmente riaperte, ma ventenni e trentenni non vengono lontanamente considerati dal piano vaccinale, che corre solo se lo si decide fuori dalla Sicilia- rileva Lucia Pinsone, presidente di Vox Populi –

Sarebbe ora che Musumeci smettesse di dibattersi tra l’antica ipertrofia dell’ego, che gli fa credere di poter fare tutto da solo, e i tentativi di accontentare gli alleati per strappare la ricandidatura, e nominasse un nuovo assessore alla sanità. Possibilmente uno che conosca la medicina più dell’aritmetica, che pensi alla salute di chi vive o arriva in Sicilia, piuttosto che a togliere o aggiungere numeri a tristi conteggi. In politica serve buon senso”.