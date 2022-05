Podismo, presentata la nona edizione del circuito di 4 gare podistiche

Si alza il sipario sul Running Sicily giunto alla sua nona edizione. Il circuito di 4 gare podistiche è stato presentato oggi nei locali dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e scatterà domenica prossima con la Maratonina di Terrasini.

Dopo la pandemia e le inevitabili restrizioni che hanno limitato l’attività, il circuito ideato ed organizzato da Nando Sorbello, presidente della Asd Agex Palm Resort, torna alla sua articolazione originaria con il clou rappresentato dalla Palermo International Half Marathon del 16 ottobre prossimo a Mondello, gara che nel 2019 fu anche valida per il campionato italiano assoluto e a squadre di Mezza Maratona.

Sorbello “Riprendiamo percorso interrotto due anni fa”

“Riprendiamo un percorso interrotto nel 2020 e, chiaramente, condizionato anche lo scorso anno dalla pandemia – ha sottolineato Nando Sorbello in conferenza stampa – le 4 tappe inserite nel circuito rappresentano la tradizione di una manifestazione che ha grande richiamo tra atleti ed amatori stranieri. A 5 mesi di distanza dal via della Palermo International Half Marathon del 16 ottobre, abbiamo, già, numerosi iscritti da mezza Europa con il primo pettorale assegnato ad un amatore di 72 anni proveniente dalla Germania. L’interesse è, comunque, per tutto il circuito, ad iniziare dalla tappa inaugurale di domenica prossima a Terrasini con la XXI Maratonina che vedrà ai nastri di partenza 700 atleti”.

La XXI Maratonina di Terrasini apre il Running Sicily

Domenica 8 maggio, dunque, scatterà la IX Running Sicily, con la XXI Maratonina di Terrasini-1° Memorial Pino Sutera. La gara organizzata dalla Asd Medi@, sarà valida anche per il campionato regionale di società a squadre Master.

La competizione, inserita nel calendario nazionale “manifestazione Bronze”, si articolerà in un circuito cittadino di 7 Km. (con partenza alle ore 8.30 ed arrivo in Piazza Falcone e Borsellino) da ripetere 3 volte (previsti anche altri 2 traguardi: sui 7 e sui 14 Km.).

Petralia “Programmazione consente di allargare confini attività agonistica”

“La programmazione del Running Sicily – ha sottolineato l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia – consente di allargare i confini dell’attività agonistica anche oltre la città di Palermo diventando, così, un contenitore complessivo della Sicilia. Un contenitore all’interno del quale la Palermo International Half Marathon rappresenta, ormai da diversi anni, una certezza”.

Le altre tappe del Running Sicily, c’è la Palermo International Half Marathon

Il Running Sicily proseguirà poi il 22 maggio con la X Mezza Maratona di Capo d’Orlando, quindi il 16 ottobre la IX edizione della Palermo International Half Marathon (valida per il campionato regionale assoluto di società maschile e femminile di Mezza Maratona) con partenza ed arrivo a Mondello attraverso un circuito che vedrà gli atleti transitare per il Parco della Favorita fino a Piazza Castelnuovo.

L’epilogo ancora una volta a Trappeto con l’XI Trofeo Per le Antiche Vie di Trappeto di 10 Km che prevista per il 4 dicembre 2022.

Il regolamento del Running Sicily 2022

Le classifiche finali del circuito che saranno stilate nel rispetto della somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nelle 4 tappe. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55 – M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 – M50 – F50.