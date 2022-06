Sito ancora down. Petralia: "Contiamo di pubblicarlo entro domani"

Dopo l’hackeraggio avvenuto nei giorni scorsi, il Comune di Palermo prova a far tornare lentamente alla normalità i servizi alla cittadinanza. Fra questi risultano comprese tutte le operazioni legate al rilascio delle tessere elettorali. Operazioni in corsi di svolgimento a piazza Giulio Cesare, dove sono stati creati ben tre punti dedicati all’emissione dei documenti necessari al voto del 12 giugno. Eppure, si sono registrate diverse code già dalle prime luci della mattinata. Fatto ovviamente figlio dei problemi tecnici registrati in precedenza.

Lomonte: “Code rilascio tessere ultimo lascito di Orlando”

Disagi che il candidato a sindaco Ciro Lomonte attribuisce all’Amministrazione uscente. “Le code interminabili per ritirare la scheda elettorale sono forse l’ultimo pessimo lascito della gestione indegna della Giunta attuale. Potrebbe anche essere un segnale della ribellione dei palermitani contro il ritorno dei soliti noti a Palazzo delle Aquile. Forse coloro che erano sfiduciati ed inclini all’astensione hanno compreso che possono riprendersi in pugno il futuro di Palermo”.

Lagalla: “Attacco hacker al Comune? Dicano la verità”

Critiche a cui si unisce il candidato a sindaco del centrodestra Roberto Lagalla che mostra sui social uno screenshot del sito di Vice Society. Piattaforma che, sul dark web, mostra un countdown per il rilascio di non meglio specificati documenti del Comune di Palermo. Una situazione su cui l’ex assessore regionale chiede chiarezza.

“Attacco hacker. Così lo hanno definito al Comune di Palermo. E tra conferme confuse e altrettante timide rassicurazioni sul ripristino dei servizi, aleggia ancora un’aura di mistero su cosa stia realmente accadendo. Molti sono i lati oscuri. Chi ha attaccato i server del Comune? È stato richiesto un riscatto? A quanto ammonterebbe questa richiesta? Il Comune ha pagato? Ha intenzione di pagare? Ha avviato una trattativa con gli hacker? È vero che entro tre giorni possano essere pubblicati dati riservati? Dicano la verità ai palermitani“.

Il portale delle elezioni è ancora down

Intanto, sul fronte digitale, il portale delle elezioni del Comune di Palermo risulta ancora down. Il dominio creato ad hoc per la tornata elettorale del 12 giugno risulta ancora irragiungibile. Una situazione che l’assessore all’Innovazione Tecnologica Paolo Petralia Camassa spiega così. “Contiamo di mettere online il sito entro domani, garantendone così la pubblicazione in tempo utile. Problemi che dovrebbero essere risolti a breve, anche se tutti gli aspetti legati alle elezioni sono stati già messi in sicurezza. “Sul fronte organizzativo funziona tutto. Abbiamo messo in sicurezza i dati della contabilizzazione dei voti e la comunicazione dei dati al Ministero dell’Interno in anticipo. Tutto funziona regolarmente”.

Come richiedere la tessera elettorale

Le procedure di rilascio della tessera elettorale sono in corso di svolgimento a piazza Giulio Cesare. Chiunque voglia richiedere il documento o un suo duplicato, dovrà recarsi presso gli uffici comunali con un documento d’identità in corso di validità. Vista la prossima tornata elettorale del 12 giugno, gli uffici svolgeranno orari continuati: venerdì 10 e sabato 11 dalle ore 9 alle 19, mentre domenica i servizi saranno accessibili dalle ore 7 alle 23.