Finito il periodo delle feste, già da qualche giorno hanno ripreso le attività tutti i cantieri stradali sospesi per garantire il transito nei periodi più difficili. E con il ritorno alla normalità aprono anche nuovi cantieri Anas lungo strade e autostrade siciliane. Una nuova deviazione è prevista sulla Palermo – Catania.

Da lunedì il nuovo cantiere su Ponte Cinque Archi

A partire da lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori di risanamento strutturale e adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza del viadotto Cinque Archi, sito al km 95,700 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Le lavorazioni termineranno il 15 novembre e l’intervento interesserà solo la carreggiata in direzione Palermo, in quanto quella opposta è già stata oggetto di adeguamento.

Gli interventi consisteranno nel risanamento e rinforzo strutturale della soletta e dei cordoli, nel risanamento strutturale di trave di bordo con fibre di carbonio, nella demolizione di alcune solette di transizione esistenti tra impalcati consecutivi e sostituzione delle stessa a mezzo di mensole in calcestruzzo armato, nella sostituzione delle vecchie barriere metalliche con nuove barriere metalliche omologate ad alto livello di contenimento.

Doppio senso di circolazione su una carreggiata

Durante questo periodo verrà istituito un doppio senso di circolazione lungo la carreggiata del viadotto in direzione Catania.

Questi lavori si aggiungono a quelli previsti nel Piano di ammodernamento della “Palermo-Catania”, a dimostrazione dell’impegno di Anas nell’incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dell’autostrada A19.

Lavori su altre strade siciliane

Lavori e cantieri sono previsti anche su altre strade siciliane. Al fine di effettuare in sicurezza i lavori di restauro statico conservativo del Ponte Saia Mollerino, sito al km 52,243 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, da lunedì 12 gennaio a sabato 14 febbraio verrà istituito un senso unico alternato regolato tramite impianto semaforico o movieri.

In questo periodo sarà necessario interdire il transito veicolare dal km 52,200 al km 52,300 (in entrambe le direzioni) ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate. Il percorso alternativo per tali mezzi sarà garantito dalla strada provinciale SP 09 e segnalato mediante apposite indicazioni in loco.

Inoltre, al fine di eseguire i lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza situate tra i km 19,600 e 32,620 della strada statale 113 Dir, a partire dalle ore 17:00 di questo pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, e fino al 28 febbraio, il traffico verrà disciplinato mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.