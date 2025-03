Non passa giorno senza un attacco alla gestione delle “cose di Sicilia”. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, dopo le visite nei pronto soccorso siciliani e gli attacchi al governo Schifani sulla gestione della sanità, adesso sposta il tiro sulle condizioni delle autostrade siciliane a cominciare dalla Palermo Catania, la A19.

Autostrada ridotta ad una “mulattiera”

“Il trombone che presiede la Regione Sicilia, Renato Schifani, si è fatto nominare commissario praticamente a tutto. Se non state attenti si prende pure le chiavi di casa vostra e vi viene a spostare i mobili” attacca Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva. E lo fa con un video ripreso lungo l’autostrada Palermo-Catania e pubblicato sui social network.

26 interruzioni in tutto

“Uno dei commissariamenti è quello per l’autostrada Palermo-Catania. Vi invito a percorrerla, come ho fatto io: conterete 26 interruzioni, per un totale di oltre 40 minuti, in due ore scarse di percorrenza. Insomma, non è un’autostrada ma una mulattiera. Schifani è commissario da un anno e mezzo ma i cantieri anziché ridursi si sono moltiplicati come i pani e i pesci, ne aprono sempre di nuovi ma non ne chiudono nemmeno uno. Occorre urgentemente commissariare il commissario incapace”, conclude.

Autostrada bloccata per rimozione di calcinacci

Proprio oggi il caso vuole che lungo la A19 si sia verifica una interruzione totale del traffico in territorio di Enna quindi esattamente a metà percorso. A renderlo noto è stato l’Ente gestore Anas che parla di un interventi di rimozione di calcinacci che ha causato il blocco temporaneo del traffico in direzione Catania, proprio lungo l’autostrada A19 “Palermo – Catania” al km 114,300 all’altezza di Enna.

Sul posto hanno lavorato le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. La viabilità è stata ripristinata un quarto d’ora prima delle dieci del mattino.