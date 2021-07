La Fondazione Sicilia riparte con 10 appuntamenti

Dopo il lungo silenzio determinato dal tragico momento legato alla pandemia, gli spazi espositivi della Fondazione Sicilia riprendono con le loro attività. È così che tra le tante iniziative in cantiere legate prevalentemente alle collezioni della Fondazione, viene proposta anche quest’anno la terza edizione musicale de “I Concerti di Palazzo Branciforte”.

La differenza con le passate edizioni

A differenza delle edizioni precedenti, il programma di questa III edizione si distingue sia per il numero di concerti, che da otto appuntamenti è passato a dieci, che per la rilevante presenza dei concerti cameristici. Difatti, il calendario contempla una serie di recital per pianoforte solista, duo, trio, fino ad arrivare al quintetto d’archi, come nel caso del concerto per violino e orchestra di Mozart fissato il 9 settembre. In generale, questa nuova edizione si svolgerà dal 25 luglio al 16 settembre e propone una programma variegato che offre l’esecuzione di capolavori del grande repertorio classico, senza tuttavia tralasciare il repertorio di musica contemporanea.

L’apertura con pianoforte e violino

Il concerto di apertura vedrà la partecipazione di Alexander Reitenbach al pianoforte e Swantje Asche-Tauscher al violino. Il duo eseguirà composizioni di Grieg, Piazzolla, Brahms e Clara Schumann. Il secondo appuntamento è interamente dedicato alla musica del ‘900. Il “Trio Sérénade”, composto da Violina Petrychenko al pianoforte, Kateryna Kostiuk al violino e Vitalii Nekhoroshev al clarinetto, eseguirà musiche di Schoenfield, Piazzolla, Varelas e Gershwin. Il mese di agosto si apre con il duo composto da Lisa Maria Schachtschneider al pianoforte e Daniela Santamaura al violoncello, e offrirà brani della letteratura musicale di Grieg, Dvořák, Sibelius, Martinů e Gade. Altro due al quarto appuntamento piuttosto originale, che vedrà la partecipazione di Veronika Mushkina alla chitarra e Vitalii Nekhoroshev al clarinetto. Tra i tanti brani che proporranno, celebrano, fra gli altri, Astor Piazzolla e Franz Schubert.

Dopo Ferragosto Mozart e Schubert

Il 18 agosto il violinista Aleksey Semenenko e la pianista Inna Firsova propongono un programma di grande respiro che comprende sette autori diversi quali: Mozart, Schubert, Sarasate, Fauré, Tchaikovsky, Wieniawski e Rosenblatt. Tra i recital per pianoforte più attesi si sottolinea la presenza della pianista tedesca Katharina Treuter e la russa Oxana Schevchenko. L’ultimo appuntamento che vede la partecipazione di un duo riguarda due musicisti palermitani d’eccezione: Giulio Potenza al pianoforte e Alessandro Cirrito al clarinetto. Insieme li vedremo interpretare musiche di Liszt, Wagner, Debussy, Poulenc e Mascagni.

Due appuntamenti a settembre

Il 9 settembre l’appuntamento con la violinista giapponese Yukiko Uno che eseguirà il concerto per violino e orchestra n. 5 di Mozart K 219 e il concerto per violino e orchestra N.1 op.6 di Paganini, entrambi nella versione da camera. L’edizione si conclude il 16 settembre con un Recital della pianista coreana Yeon-Min Park, che ci proporrà musiche di Chopin, Enescu e Rachmaninov. Nel sito internet di Palermo Classica e di Palazzo Branciforte tutte le info e il programma completo.