La rapida ripresa del turismo e la richiesta delle compagnie di crociera di tornare a Palermo anche con più navi contemporaneamente ha spinto l’autorità di sistema portuale di Sicilia occidentale (AdSP) a correre ai ripari e pubblicare un bando per l’affitto di una tensostruttura temporanea di 1.500 metri quadrati da installare nella banchina Sammuzzo, in grado di accogliere migliaia di turisti che già dalla prossima settimana arriveranno in città a bordo della maxi navi.

Un porto in evoluzione

Una scelta che rispecchia anche la carenza di accosti per le maxi navi dovuta ai lavori in corso alla banchina Vittorio Veneto. Un’altra tegola è rappresentata inoltre dalla mancata consegna della stazione marittima. Il taglio del nastro era previsto per fine giugno, ma il lavori continueranno per altri tre mesi e l’inaugurazione dovrebbe slittare a settembre. Con la banchina Sammuzzo a pieno ritmo, l’AdSP ha scelto di utilizzare la grande tenda.

Il bando

L’importo per l’affitto a base d’asta è di 450.359 euro. Le offerte devono essere presentate entro il 5 luglio, mentre la tensostruttura dovrà essere collaudata al massimo entro il 15 luglio. Ed essere completa di arredi (entro il 25 luglio) e impianti elettrico, idrico e di climatizzazione, dove si svolgeranno le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri sia in transito sia in turn around. La ditta che si aggiudicherà l’appalto garantirà la manutenzione per un periodo di dodici mesi. Inoltre, deve essere opportunamente attrezzata per eseguire i necessari controlli previsti dalla normativa e dai protocolli anti Covid all’interno del Porto di Palermo.

Incremento anche dei controlli

Intanto vengono incrementati i controlli delle forze dell’ordine al porto. Nei giorni scorsi, i quotidiani controlli effettuati dalle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano presso lo scalo marittimo del capoluogo siciliano, hanno portato all’effettuazione di due sequestri amministrativi nei confronti di un 23enne, in arrivo a Palermo dal porto di Napoli con 2 grammi di hashish occultati all’interno della bocca, e di un 25enne, in procinto di imbarcarsi sulla nave diretta a Livorno con 4 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i responsabili segnalati alle Autorità prefettizie di Napoli e Caltanissetta.