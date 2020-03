“Il sindaco di Palermo Orlando, come giustamente previsto dal decreto del presidente del Consiglio, ha disposto la chiusura di musei, dei luoghi istituzionali, di pub e discoteche della città. E in un video pubblicato sui canali social ha addirittura lanciato un appello rivolto ai cittadini per adottare i protocolli previsti dall’emergenza coronavirus. Però, come si dice in gergo, ha predicato bene ma razzolato male, consentendo, invece, a migliaia di croceristi di sbarcare, questa mattina, nella nostra città senza aver attuato alcun controllo sanitario a terra. Un atto davvero deprecabile e irresponsabile che mette gravemente a rischio la salute sia dei palermitani che di tutti i siciliani”.

È quanto afferma Elio Ficarra, consigliere comunale della Lega e vice capogruppo al consiglio comunale di Palermo, in riferimento allo sbarco, questa mattina in città, di diverse migliaia di turisti non sottoposti a controllo sanitario a terra.

“È davvero paradossale che Orlando, primo responsabile sanitario della città, abbia eluso tale controllo e non abbia avviato, magari di concerto con il presidente della Regione Musumeci tutte le procedure previste, fino all’estrema decisione di porre in essere la quarantena a bordo”.

“Il rischio reale, senza voler fare sterili allarmismi – ha detto infine Ficarra – è che già in una condizione di estrema difficoltà per i nostri ospedali, la situazione possa ulteriormente aggravarsi. E tutto questo per non aver voluto adottare un provvedimento che in molti paesi è stato posto in essere dove, addirittura, è stato negato l’attracco di navi da crociera e lo sbarco degli stessi turisti”.