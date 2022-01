Tornano le fila della ambulanze all’ospedale Cervello di Palermo. Una lunga cosa di mezzi sono in attesa di consegnare i pazienti ai medici. Alcune sono stati dirottate all’ospedale di Partinico altre all’ospedale Civico. E’ necessario convertire altri reparti per potere accogliere i pazienti.

In queste ore sono in corso alcune riunioni in assessorato. Ci sono altri due reparti da convertire al Civico e almeno uno al Policlinico per fronteggiare l’aumento di ricoverati previsti anche dall’ufficio statistica dell’ospedale Civico.

“La situazione – spiegano dal Cervello – dovrebbe migliorare nelle prossime ore. Ci sono diverse dimissioni e nel giro di qualche ora si dovrebbero liberare posti per i ricoveri”.

All’Ars si discute delle criticità della gestione Covid

Dotazioni organiche nel caos, situazione del 118 disastrosa, problemi in tutte le province e una mancanza di confronto tra il governo e i sindacati.

È quanto sostenuto dalla Fials-Confsal Sicilia che oggi in commissione Sanità all’Ars ha denunciato una serie di criticità del settore sanitario. Il segretario regionale della Fials, Sandro Idonea assieme alla vice Agata Consoli hanno esposto i diversi problemi legati soprattutto al personale. In merito alle dotazioni organiche, infatti, se alcune aziende hanno già approvato gli atti avviando la selezione del personale, altre sono invece in ritardo.

La Fials per voce di Agata Consoli ha poi posto l’attenzione sulla vicenda Dussmann a Catania, dove centinaia di lavoratori sono stati assunti come addetti alle pulizie ma sarebbero impiegati come operatori sociosanitari. La Fials ha chiesto che venga modificato il bando o che si restituisca il corretto inquadramento a questi lavoratori. La presidente della commissione Margherita La Rocca Ruvolo ha comunicato che a breve riconvocherà un incontro alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza per fornire le risposte ai quesiti sollevati.