il dibattito

L’assessore all’Ambiente Toto Cordaro si schiera contro i no vax

Chiede al Governo nazionale l’obbligo vaccinale dopo che la Sicilia è entrata i fascia gialla

Tanti i commenti a favore dell’assessore ma anche tantissime le critiche alla giunta Musumeci

“Da oggi la Sicilia è zona gialla: la responsabilità è di chi non si è vaccinato. Obbligo vaccinale subito!”. Lo scrive sui social l’assessore regionale all’Ambiente della Sicilia Toto Cordaro. Parole durissime quelle del componente della giunta Musumeci, che invoca adesso l’obbligo del vaccino nel più breve tempo possibile.

La responsabilità dei novax

Mentre la Sicilia è la prima regione italiana a entrare in fascia gialla, si cercano i responsabili. E, secondo l’assessore Cordaro, una buona parte di responsabilità sarebbe da addossare ai siciliani No Vax. Il rimedio? Introdurre subito l’obbligo vaccinale. Alle perole dell’assessore però si contrappongono quelle dei followers.

I commenti su Facebook contro la giunta

“La responsabilità è di un incompetente assessore alla sanità, che ha portato la Sicilia prima come contagi e ultima come vaccinazioni in Italia deve andare via…”, si legge in uno dei tanti commenti postati sotto le dichiarazioni di Cordaro. “Continui a dare alibi a chi non si vaccina! Continuiamo così…”, risponde l’assessore.

Colpa del turismo?

“Diciamo anche che siete una regione turistica…”, si legge in un altro commento. Un po’ come aveva sottolineato l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. “La circolazione del virus sta colpendo soprattutto le aree più affollate, a maggiore flusso turistico, in Sicilia abbiamo avuto un luglio e un agosto da record, superando del 7-8% gli arrivi del 2019 che fu un anno straordinario”. Anche Razza aveva evidenziato la scarsa adesione dei siciliani alle somministrazioni.

Obbligo vaccinale sostenuto dalla Costituzione?

C’è anche chi cita la Costituzione tra i commenti all’uscita di Cordaro. “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza – scrive un commentatore, invocando l’obbligo vaccinale – La nostra amata isola si sta ritrovando fortemente penalizzata per colpa dei novax e di tutti coloro che se ne fregano di rispettare le regole e di farle rispettare”.

Il peso della politica

“La responsabilità e anche di quegli amministratori che non hanno posto le basi affinché non accadesse che un’isola fosse presa d’assalto senza regole e senza controlli guardando solo all’economia e disinteressandosi della salute dei cittadini, inventandosi anche escamotage per rimanere il più possibile in zona bianca quando era palese a tutti che da tre settimane avevamo dati da arancione”, si legge in ualtro commento. “Caro Michele, trovare la giusta mediazione fra la tutela della salute pubblica e la tutela della pace sociale è assai complesso. Resto della mia opinione”, risponde Toto Cordaro.