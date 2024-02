La visita a palazzo dei Normanni

Stimolare la cultura alle nuove generazioni attraverso l’esperienza. Questa è l’idea di alcuni professori dell’educandato Maria Adelaide di Palermo che ormai da mesi, organizzano tour guidati alla scoperta della storia e dell’architettura monumentale del capoluogo. Nell’ambito del progetto “i sabati della cultura”, il Maria Adelaide, scuola secondaria di I grado, ha organizzato una visita guidata al palazzo dei Normanni, sede dell’assemblea regionale siciliana, proposta ai genitori e a giovani studenti. Accompagnati dal professore Fabio Morello, il gruppo ha avuto l’opportunità di immergersi nella storia e nell’importanza culturale del parlamento siciliano.

“I sabati della cultura”

Il progetto fortemente voluto dai docenti dell’Educandato Maria Adelaide, mira a rafforzare il patto “scuola-famiglia”. Si tratta di un’iniziativa svolta una volta al mese, attività a cui prendono parte anche i genitori degli alunni, dove i docenti accolgono i visitatori accompagnandoli all’interno di un vero e proprio percorso culturale volto alla valorizzazione i beni culturali e paesaggistici di cui dispone la città di Palermo.

Le attività del progetto termineranno nel mese di maggio e nei prossimi mesi saranno organizzati altri tour in altrettanti siti di interesse storico-architettonico e culturale del territorio. Il progetto scolastico è stato accolto con grande entusiasmo dai giovani e dalle famiglie, entrambi hanno creduto e aderito al progetto, dimostrando che la sinergia tra due istituzioni educative, la scuola e la famiglia, è possibile, produttiva e principio ispiratore di sani modelli di vita.

Visita a palazzo dei Normanni

La dirigente scolastica, Virginia Filippone, sottolinea l’importanza di far conoscere alle giovani generazioni le istituzioni educative e politiche come punti di riferimento fondamentali per il futuro della Sicilia e del paese: “Il nostro compito è quello di informare i giovani su ciò che è stato, ciò che è oggi, e ciò che sarà della nostra Sicilia, promuovendo la consapevolezza civica e il senso di appartenenza”.

Il gruppo, durante la visita, ha avuto modo di conoscere la storia e l’importanza culturale del parlamento siciliano anche grazie alla parlamentare, Maria Cristina Pensavecchio, parlamentare del servizio lavori d’aula, che ha illustrato agli studenti i ruoli istituzionali dell’assemblea regionale, svolgendo una lezione di educazione civica all’interno della Sala d’Ercole.

La visita è stata arricchita grazie alla guida esperta di Piera Puleo che ha saputo coinvolgere e incuriosire alunni e genitori con dettagli e curiosità sul Palazzo dei Normanni. Grazie all’ospitalità ricevuta dal presidente dell’assemblea regionale, Gaetano Galvagno e dal capo gabinetto dell’Ars, Filippo Palmeri, la visita guidata presso il palazzo ha contribuito a rendere consapevoli le nuove generazioni riguardo alla storia e alla cultura della città di Palermo.

