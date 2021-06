Si inizia il 21 giugno alle 10

Il tour di Italia Viva Palermo si intitola Strada facendo e parte dal 21 giugno

Alle 10 la delegazione inizierà il suo percorso dal cimitero dei Rotoli

Tra i tanti incontro del primo giorno anche quello allo Stadio delle Palme col presidente regionale Fidal

Italia Viva Palermo parte con un tour in città che da lunedì 21 giugno toccherà in lungo e in largo il capoluogo siciliano. L’iniziativa inizia con una visita al cimitero di Santa Maria dei Rotoli alle 10 del 21 giugno.

Strada facendo è il titolo dell’iniziativa itinerante e ad organizzarlo il coordinamento cittadino di Italia Viva, guidato da Giulia Noera e Toni Costumati.

Si alterneranno i parlamentari

Durante il tour si alterneranno i parlamentari di Italia Viva, Davide Faraone, Francesco Scoma ed Edy Tamajo, nonché dei capigruppo a Sala delle Lapidi, Dario Chinnici e Gianluca Inzerillo, del presidente del consiglio comunale Totò Orlando e di tutti i consiglieri comunali, i presidenti e consiglieri di Circoscrizione.

Il programma di lunedì 21 giugno

Ecco il programma di lunedì 21 giugno: alle 10, dunque, Cimitero Santa Maria dei Rotoli; alle 11 Stadio delle Palme per incontro con il presidente regionale della Fidal (federazione italiana atletica leggera) ed alcune società sportive. Dalle 12,15 alle 13,30 visita della costa Sud di Palermo, la città che si riappropria del suo mare con la rinascita dello Stand Florio e della Passerella a mare di Romagnolo.