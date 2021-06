ecco chi fa parte della squadra

Si avvicinano le elezioni amministrative a Palermo

Italia Viva nomina i coordinatori cittadini

Chi fa parte della squadra di Italia Viva Palermo

Anche Faraone procede con la riorganizzazione di Italia Viva in Sicilia

Si scaldano i motori a Palermo in vista delle prossime elezioni amministrative.

“ItaliaViva Palermo, – si legge in una nota – nell’ottica di una maggiore organizzazione e sinergia con il territorio ha provveduto, attraverso i coordinatori, Giulia Noera e Toni Costumati, alle prime nomine dei coordinatori cittadini indicati per cantiere, secondo lo schema organizzativo nazionale”.

La squadra di Italia Viva Palermo

Fanno parte della squadra: Peppe Gullo, esperto del Comune di Palermo, Coordinatore Cantiere Sport; Luisa La Colla, già consigliera comunale di Palermo, Coordinatrice Cantiere Cultura; Benita Licata, già preside di diversi istituti scolastici palermitani, Coordinatrice Cantiere Istruzione e Formazione; Giusi Scafidi, già consigliera comunale di Palermo, Coordinatrice Cantiere Terzo Settore; Nino Vassallo, tra i fondatori di Italia Viva a Palermo, Coordinatore Comitato di Garanzia.

Il partito guarda alle prossime elezioni amministrative

“Nei prossimi giorni – affermano Costumati e Noera – verrà completata la squadra che delineerà il percorso, insieme ai consiglieri comunali e di circoscrizione in carica, che porterà il partito alle prossime elezioni amministrative di Palermo. Un sentito ringraziamento alle amiche e agli amici che hanno dato la loro disponibilità a costruire insieme il progetto di Italia Viva a Palermo”.

Intanto Faraone riorganizza Italia Viva in Sicilia

Sabato scorso, Giancarlo Garozzo, già sindaco di Siracusa e da sempre impegnato sui temi della Legalità è stato nominato responsabile regionale. Imprenditore, renziano della prima ora, da sempre in prima linea nella sensibilizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e consapevole.

Il responsabile regionale Ambiente per IV Sicilia è l’agrigentino Claudio Lombardo, medico e responsabile di “Mare Amico”, associazione per la tutela ambientale. Lombardo è un ambientalista riformista, da sempre impegnato in azioni di contrasto all’abbandono in natura e in mare dei rifiuti, sul fronte della lotta all’erosione delle coste, esperto di sviluppo del territorio e di tutela ambientale.

“Claudio e Giancarlo sono due ottime persone, competenti ed in gamba. Ci daranno una mano per rafforzare Italia Viva in Sicilia” ha dichiarato Davide Faraone, Presidente dei Senatori di IV e coordinatore siciliano.