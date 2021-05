Si tratta di Maria Rita Picone e di Marcello Caruso

Maria Rita Picone e Marcello Caruso i coordinatori di IV a Palermo

Coordinamento città di Palermo a Giulia Noera ed a Toni Costumati

Dopo la nomina a coordinatore regionale Sicilia del presidente dei senatori, Davide Faraone, avvenuta a fine aprile Italia Viva avvia una riorganizzazione in tutta l’Isola. E nomina come nuovi coordinatori nella provincia di Palermo Maria Rita Picone e Marcello Caruso come si evince dalla nota inviata.

“Nell’ottica di una maggiore partecipazione e di un crescente dialogo con le forze sociali, tenendo conto anche delle sfide elettorali da affrontare, su proposta di Davide Faraone i coordinatori nazionali di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, nominano coordinatori della provincia di Palermo Maria Rita Picone, che va in continuità con il lavoro finora svolto, e Marcello Caruso”.

Noera e Costumati al coordinamento città di Palermo

Si è proceduto anche alle nomine per il coordinamento città di Palermo, che viene guidato da Giulia Noera e Toni Costumati. Il partito ringrazia l’uscente coordinatore provinciale, per l’impegno profuso e lo straordinario lavoro fin qui fatto, Dario Chinnici, attuale capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale a Palermo.