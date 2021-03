le dichiarazioni durante l'assemblea del partito

Italia Viva “concentrata sul progetto Sicilia”

Lo ha detto Matteo Renzi durante l’assemblea del partito

Italia Viva punta alla conquista di Palermo alle prossime amministrative ma anche alla Regione

“Il Comune più importante al voto è Palermo in cui Italia Viva è primo partito, e le elezioni regionali siciliane sono sempre anticipatrici di trend nazionali. Per questo in questi mesi Italia viva sara’ concentrata sul progetto Sicilia”. L’ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nel suo intervento all’assemblea del partito.

Italia Viva vuole essere protagonista a Palermo e in Sicilia

“Le prossime elezioni Comunali di Palermo e Regionali della Sicilia saranno decisive per i futuri assetti politici nazionali e Italia Viva intende essere protagonista in entrambe le occasioni: un’attenzione, quella del nostro partito per l’Isola, confermata da Matteo Renzi in persona e che ci sprona a fare ancora di più”. Lo dice il coordinatore di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici.

L’attenzione concentrata sulle prossime amministrative

Dell’attenzione per Palermo di Italia Viva aveva parlato qualche settimana fa a Casa Minutella, il programma in onda su BlogSicilia, Francesco Scoma, deputato nazionale di Italia Viva che si era soffermato sull’attuale situazione politica nel Comune del capoluogo siciliano e dell’amministrazione Orlando.

Scoma aveva dichiarato: “Da luglio dello scorso anno, quando il nostro assessore al Bilancio è stato affettuosamente ‘dimissionato’, richiesto da Leoluca Orlando perché non in grado di risolvere l’emergenza cimiteri, dopo 7 mesi la situazione non è stata risolta neanche da lui. Il sindaco ci ha trattati quasi a pesci in faccia. Noi valuteremo se continuare a dare o meno il nostro appoggio a quest’amministrazione. Se Orlando, però, vuole rilanciarla a un anno di distanza dalla sua conclusione, lo faccia con una Giunta adeguata e nuova e con sostituzioni importanti. L’attuale amministrazione comunale, invece, è deficitaria”.

Scoma candidato a sindaco di Palermo?

Il deputato del quale si fa il nome in merito ai candidati a sindaco di Palermo per le prossime amministrative, sempre a Casa Minutella, non si era sbilanciato, non esprimendo né sì né no: “Questa è una città che deve essere amata – aveva precisato -. Ci vuole qualcuno che ha la volontà di condurla con fatti concreti, stando in mezzo alla strada, cercando di capire quali siano le cose importanti, lavorando con una progettualità rilevante”.