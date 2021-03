le strategie politiche

Nasce la coalizione per Avola

Tra i fondatori ci sono il Pd ed Italia Viva

L’obiettivo sono le elezioni del 2022 per il rinnovo del Consiglio e del sindaco

Si chiama Coalizione per Avola ed è un blocco politico che vede dentro movimenti e liste civiche di ispirazioni diverse. L’obiettivo sono le elezioni amministrative ad Avola, che si terranno il prossimo anno, con una novità importante: l’attuale sindaco, Luca Cannata, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia, non potrà ricandidarsi per la terza volta.

La coalizione

La Coalizione per Avola ha formalizzato la sua nascita il mese scorso al termine di un incontro. Tra i fondatori ci sono Massimiliano Barone per il Partito democratico, Pino Caldarella e Verdiana Cassarisi per Italia Viva, Salvatore Lorefice per il Gruppo Avola in Movimento, Sergio Pintaldi per la Lista civica Idee per La Città, Giuseppe Sagliola per la Lista civica Avola Protagonista, Salvatore Tiralongo per l’associazione Politico-culturale Rinascita e Libertà.

Il documento politico

“Si tratta base di partenza e di aggregazione per tutti quei cittadini che sono interessati alla realizzazione di questo progetto ambizioso, perché in questa città “nessuno deve rimanere indietro” si legge in un documento. “Ad Avola, a quasi 15 mesi delle future Amministrative di Giugno 2022, si avverte l’esigenza di creare un nuovo progetto per tutta la comunità avolese, lontano dalle vecchie logiche politiche, a servizio di tutti i cittadini”.

I profili diversi

In questo blocco, però, compiano personalità politiche di estrazione diversa. Il gruppo Avola in movimento gravita nell’orbita del Movimento 5 Stelle che, in Consiglio comunale, è rappresentato da Giuseppe Caruso, il quale, manifestando il sostegno al sindaco Cannata è stato sconfessato dalla deputazione nazionale e regionale del M5S e dagli attuali rappresentanti di Avola in movimento. Nella stessa colazione, compare anche la lista Avola protagonista, riconducibile all’ex parlamentare regionale, Enzo Vinciullo, recentemente passato alla Lega, partito che, nello scacchiere nazionale, non è sulla stessa linea del Pd o di Italia Viva.

Il possibile leader della coalizione

Tra i nomi dei leader che potrebbero mettersi alla testa di questo blocco c’è quello di Corrado Loreto, consigliere comunale dal 2007 al 2012, poi candidato alle elezioni provinciali del Pdl e candidato a sindaco di Avola nel 2012 con Futuro e libertà, dell’ex assessore regionale, Fabio Granata, ora assessore comunale della giunta di Centrosinistra di Siracusa. Loreto è indicato come molto vicino all’attuale deputato Ars di Italia Viva, Giovanni Cafeo.