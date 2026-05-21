Venerdì 22 maggio, dalle ore 22, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il release party di “Confort in the Silence”, il nuovo album dei milanesi Pindhar, uscito a marzo, che segna un’evoluzione del suono del duo formato dalla cantante Cecilia Miradoli e dal polistrumentista Max Tarenzi un’esperienza live pensata per chi vuole perdersi in trame sonore avvolgenti, immersive e stratificate. A scaldare l’atmosfera della serata, gli hi•ku progetto catanese tra synthwave, rock sperimentale ed electro-pop, atmosfere malinconiche, neon e visioni urbane.





Dj set di apertura e chiusura a cura di Ivano Pul del collettivo KVA Keep Vinyl Alive. Anticipato dai singoli “Red” e “Mute”, il nuovo album “Comfort in the Silence”, pubblicato dalla etichetta Duskey Records, conferma i Pindhar come il progetto che ha definito il linguaggio del trip-hop/dark in Italia. Con questo lavoro Cecilia Miradoli e Max Tarenzi consolidano una cifra sonora unica in Italia: un’identità stratificata, cinematografica e di respiro internazionale, costruita nel tempo con visione. L’album rappresenta un’evoluzione naturale del percorso iniziato nel 2019 e affonda le radici nel trip-hop di matrice bristoliana, rielaborato attraverso una fusione personale di darkwave, Un’estetica che nasce in Italia ma si sviluppa in un orizzonte europeo e britannico: non a caso ha richiamato l’attenzione della critica britannica, aprendo la strada a numerosi concerti in Inghilterra ed Europa.

La cantante Cecilia Miradoli e il polistrumentista Max Tarenzi ovvero i Pindhar

Rispetto al disco precedente “A Sparkle on the dark water”, la ricerca di “Confort in the Silence” punta a una coesione più profonda, l’elettronica è meno esibita e più integrata, diventando parte strutturale del suono. Ritmiche trip-hop stratificate, chitarre darkwave e atmosferiche di Max e la voce magnetica ed evocativa di Cecilia costruiscono un universo sonoro immersivo, trasformando l’ascolto in un’esperienza intensa e cinematica. “Viviamo un tempo in cui la violenza è diventata un linguaggio ordinario – è il messaggio dei Pindhar che accompagna l’album -. È nella politica, nelle relazioni, nel modo in cui consumiamo il pianeta e le persone, in una società che celebra il vuoto, l’individualismo e la sopraffazione. È un rumore costante a cui ci abituiamo fino a subirlo senza reagire. Il silenzio può essere una soglia. A volte diventa resilienza: la costruzione di una vita interiore come forma minima ma radicale di resistenza. Un modo per non replicare la violenza che ci circonda, nel rispetto del pianeta e dei suoi esseri viventi. Ma il silenzio non è una soluzione definitiva, né un rifugio ideale. “Comfort in the Silence” racconta la tensione tra il bisogno di proteggersi e quello di restare presenti nel mondo”.





In apertura di serata i catanesi hi•kupresenteranno i brani dell’ep “Winter Moon”. Progetto di synthwave, sperimentazione rock ma dall’anima pop, hi•ku è ispirato all’estetica essenziale degli haiku giapponesi, genere poetico essenziale ma potente: «Servono solo 17 sillabe per raccontare una storia. hi•ku è la suggestione di una luna limpida nel cielo. hi•ku è l’autunno che volge al termine. hi•ku è l’immagine di un ricordo sbiadito».

Gli hi•ku ovvero Marco Spalletta, Gianluca Montagna e Federico Mancuso

In attività dal 2022 gli hi•ku – Gianluca Montagna (Soundmachine, Before We Die, A Modern Way To Die, Polosid) alla voce, Federico Mancuso (Introversia, a Thousand Plans) al basso e synth e Marco Spalletta (Lyrical Cross, Los Mohicanos) alla chitarra e synth, sono una poesia dal mood malinconico e romantico di una futuristica e decadente neo-Tokyo, piovosa e illuminata dalle insegne al neon. La loro musica sembra dialogare con l’anima dark degli She Wants Revenge, la synth-wave dei Depeche Mode, con rimandi ai Massive Attack, contaminata da elementi moderni electro-pop in stile The Weeknd e Daft Punk.hi•ku · Winter Moon E.P.

Biglietto: € 15

Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 095.8168912 (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13). Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:00

Artista: Pindhar hi•ku

Prezzo: 15.00

Info:

Venerdì 22 maggio Zō Centro Culture Contemporanee di Catania ospita la presentazione del nuovo album del duo milanese formato dalla cantante Cecilia Miradoli e dal polistrumentista Max Tarenzi, un’esperienza live pensata per chi vuole perdersi in trame sonore avvolgenti, immersive e stratificate. A scaldare l’atmosfera della serata, gli hi•ku progetto catanese tra synthwave, rock sperimentale ed electro-pop, atmosfere malinconiche, neon e visioni urbane, i quali presenteranno i brani dell’ep “Winter Moon”

Link: https://dice.fm/partner/tickets/event/k6dv7q-pinhdar-comfort-in-the-silence-22nd-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

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