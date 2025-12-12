Stamattina, la storica caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, è stata il teatro del tradizionale scambio di auguri natalizi, un momento che rinnova il legame tra l’Arma e i suoi vertici in vista delle imminenti festività.

A ricevere l’Alto Ufficiale, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, è stato il padrone di casa, il Generale di Brigata Luciano Magrini, Comandante Provinciale di Palermo. L’incontro ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di militari della sede, dei Reparti Specializzati e di una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”, guidata dal loro Ispettore Regionale, il Ignazio Buzzi.

Impegno Quotidiano e Risultati Riconosciuti

Nel corso dell’incontro, il Generale Del Monaco ha voluto rivolgere gli auguri più sinceri ai militari e alle loro famiglie, esprimendo un sentito apprezzamento per l’impegno costante e la professionalità dimostrati nell’arco dell’anno.

L’Alto Ufficiale ha sottolineato come l’azione dell’Arma palermitana abbia prodotto “risultati significativi”, evidenziando che tale successo è frutto della “dedizione quotidiana e alla costante attenzione alle esigenze delle comunità loro affidate”.

Un punto cruciale del suo intervento è stato il riconoscimento esterno: i risultati, ha ribadito, sono stati apprezzati non solo dall’Autorità Giudiziaria e dagli attori istituzionali locali, ma in modo particolare dalla cittadinanza, che continua a manifestare “stima e gratitudine verso l’operato dei Carabinieri”.

“Una Risorsa di Cui Non Si Può Fare a Meno”

Il Generale DEL MONACO ha poi focalizzato l’attenzione sul ruolo insostituibile dell’Arma. “Il Carabiniere – ha ricordato – è, nell’immaginario collettivo, una risorsa di cui non si può fare a meno”, definendolo un punto fermo per la sicurezza e la coesione sociale.

Con questo inciso, l’Alto Ufficiale ha invitato i Carabinieri a proseguire il loro operato con “serenità, equilibrio e passione”, per continuare a offrire “risposte sempre più concrete ed efficaci alle sfide che ci attendono nel futuro”.

L’incontro si è concluso con l’espressione di profonda riconoscenza anche per i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia” e per le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari. A sua volta, il Generale MAGRINI ha manifestato la sua gratitudine e formulato gli auguri di buone feste al Comandante della Legione e alla sua famiglia.