È morta a Palermo la professoressa Annamaria Amitrano Savarese, una delle maggiori studiose di tradizioni popolari siciliane. Allieva di Aurelio Grigoli, era stata ordinaria di Etnostoria e di Antropologia dell’educazione nell’Università di Palermo.

Il curriculum e le opere

Da qualche anno era vice presidente del Centro internazionale di etnostoria, emanazione della fondazione intestata a Grigoli. Annamaria Amitrano Savarese aveva studiato a lungo e curato le opere degli etno-antropologi Giuseppe Pitré e Salvatore Salomone Marino.

È stata anche autrice di numerose pubblicazioni su uomini e santi, sulla Sicilia antropologica, sull’appartenenza etnica, sul Santo Uffizio di Sicilia e sulla poesia popolare.

I funerali

I funerali della professoressa Annamaria Amitrano Savarese si terranno presso la Chiesa di San Michele Arcangelo sita nella piazza omonima Giovedì 27/01/2022 alle ore 10,00. Sono preferite opere di bene.

Il cordoglio sui social

Cordoglio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Ucria per la morte della Prof. Annamaria Amitrano Savarese. “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, esprimono profondo dolore ed incredulità per la dipartita della Prof. Annamaria Amitrano Savarese, persona stimata e conosciuta per l’impegno nella ricerca e nello studio della storia delle tradizioni popolari, innamorata di Ucria dove trascorreva le sue vacanze estive. Porgono le più sentite condoglianze ai familiari tutti”.

Il presidente, il consiglio direttivo i soci della Società Augustana di Storia Patria “si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della prof.ssa Annamaria Amitrano Savarese, antropologa, vice presidente della Fondazione Aurelio Rigoli e del Centro Internazionale di Etnostoria”.

“Apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa della professoressa Annamaria Amitrano Savarese. Riposa in pace”, aggiunge la pagina Fb “Gli amici di Giuseppe Pitrè”.

Un amico scrive: “E che cavolo! Questo è un duro colpo… Ci mancherai. Infinitamente, ci mancherai”.