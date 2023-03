Il Comune di Palermo ritocca ancora l’assetto

Non si riesce ancora a trovare una soluzione al traffico impazzito tra le vie Scobar e Campolo a Palermo. Il Comune deve fare ricorso ad una terza modifica della viabilità in zona e adesso il risultato sarà tutto da verificare. Sino ad oggi ogni tentativo si è rivelato vano. Parliamo di un’area nevralgica perché nei pressi di viale Regione e fa da bypass al centro cittadino. Di conseguenza è estremamente trafficata. Ed i residenti si ritrovano a dover affrontare ogni giorno code di auto, un vero e proprio traffico impazzito.

Le modifiche

Nell’ordinanza firmata dal dirigente comunale dell’ufficio, anzitutto c’è il ripristino dell’originario senso di marcia in via Ballo. Inoltre eliminato il doppio senso di circolazione in via Migliaccio, nel tratto tra largo Escrivà e via Scipione. Invertito infine il senso di marcio in via Scobar nel tratto tra via Lancia di Brolo e via Migliaccio.

Ad inizio mese le proteste

Agli inizi di questo mese di marzo si erano già registrati caos di auto e proteste di residenti e commercianti dopo l’avvio del piano traffico nella zona di via Campolo, a Palermo. La circolazione modificata qualche giorno prima in un punto nevralgico della città perché vicino a viale Regione Siciliana. Nella precedente ordinanza istituito il senso unico di marcia in via Tommaso Ballo, verso via Adolfo Holm, e il doppio senso in via Mariano Migliaccio, nel tratto che va da via Ballo al largo San Josemaria Escrivà. Il traffico ne ha risentito pesantemente, e non sono certo mancate le proteste, come detto, da parte dei cittadini, che sembrano non aver gradito.

Cosa è cambiato

L’area riceve imponenti flussi veicolari provenienti da via Regione Siciliana, principale arteria di attraversamento del capoluogo. Il provvedimento elaborato per molti mesi. Avviato nel marzo del 2022, dalla precedente

amministrazione Orlando, con ordinanza predisposta dall’Area pianificazione urbanistica del Comune. L’obiettivo era la “fluidificazione della zona” e la tutela della “pubblica incolumità” dei pedoni. Ma nei primi giorni di applicazione molti sono stati i disagi per gli automobilisti in transito e per i residenti delle vie Scobar, Lancia di Brolo e Campolo. All’Amministrazione, a nome di alcuni condomini di via Scobar 1, ha scritto Rosalia Aguglia, che sottolinea come l’area adesso di trova “attanagliata nella morsa di un flusso ininterrotto di macchine”.

Like this: Like Loading...