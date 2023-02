ENNESIMO CASO

Una donna di 66 anni è stata investita in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza di via Pitrè. La donna stava attraversando la strada quando è stata colpita da una vettura. La donna è stata trasportata all’ospedale Policlinico in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Stanno indagando gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica per accertare le responsabilità.

Diciottenne in coma

Un giovane di 18 anni si trova ricoverato in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia dopo un incidente nel quale è rimasto coinvolto la scorsa notte in via Filippo Pecoraino. Nell’incidente sono coinvolte diverse auto. Il giovane prima è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico poi a Villa Sofia. Sono in corso indagini da parte della polizia municipale per accertare le cause dello scontro.

L’incidente a Valderice

Incidente mortale nelle strade di Valderice nel trapanese. Nello scontro tra una moto Ape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La moto Ape è andata distrutta. Per Franco non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitati del 118 che hanno constatato la morte del guidatore.

I rilievi di carabinieri e polizia municipale

Nel luogo dell’incidente mortale ci sono anche i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per bonificare l’asfalto dove si è riversato molto carburante e olio. Lo scontro è avvenuto tra Napola e Crocci, nei pressi del ristorante Miramonti.

Ieri altro incidente tragico nel Messinese

Ieri altra vittima della strada nel Messinese a causa di un altro incidente mortale. Una donna di 58 anni è morta. Una Ford Fiesta giunta in via Nazionale di Giammoro ha investito il pedone. La donna è morta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. L’automobilista non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso. L’allerta alla centrale del 118 era partita in serata. Una donna priva di sensi segnalata riversa sul ciglio della strada, incosciente. Sono accorsi mezzi e personale sanitario, oltre ai carabinieri della radiomobile e della stazione di Pace del Mela. I sanitari hanno cercato di stabilizzare la vittima ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto ed è deceduta. I carabinieri sono sulle tracce dell’auto pirata.