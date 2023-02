Un uomo perde la vita nel Trapanese

Incidente mortale nelle strade di Valderice nel trapanese. Nello scontro tra una moto Ape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La moto Ape è andata distrutta. Per Franco non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitati del 118 che hanno constatato la morte del guidatore.

I rilievi di carabinieri e polizia municipale

Nel luogo dell’incidente mortale ci sono anche i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per bonificare l’asfalto dove si è riversato molto carburante e olio. Lo scontro è avvenuto tra Napola e Crocci, nei pressi del ristorante Miramonti.

Ieri altro incidente tragico nel Messinese

Ieri altra vittima della strada nel Messinese a causa di un altro incidente mortale. Una donna di 58 anni è morta. Una Ford Fiesta giunta in via Nazionale di Giammoro ha investito il pedone. La donna è morta in ambulanza mentre stava per essere trasportata in ospedale. L’automobilista non si sarebbe neanche fermato a prestare soccorso. L’allerta alla centrale del 118 era partita in serata. Una donna priva di sensi segnalata riversa sul ciglio della strada, incosciente. Sono accorsi mezzi e personale sanitario, oltre ai carabinieri della radiomobile e della stazione di Pace del Mela. I sanitari hanno cercato di stabilizzare la vittima ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto ed è deceduta. I carabinieri sono sulle tracce dell’auto pirata.

Muoiono madre e figlio nel Catanese

Appena 5 giorni fa altro gravissimo incidente dall’esito mortale in Sicilia. E’ accaduto lungo la statale 120 nei pressi di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, dove hanno perso la vita madre e figlio di 40 e 20 anni. Sono morti nello scontro fra la loro auto e un’altra vettura all’altezza di contrada San Gerardo, nel comune alle falde dell’Etna. Le vittime, di Piedimonte Etneo, secondo quanto ricostruito, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata con una Golf. Dopo l’impatto, violentissimo, la Fiat ha preso fuoco.