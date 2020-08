Traffico paralizzato per tre quarti d’ora e poi rallentamenti e lunghe code a partire dalle 14,30 all’ingresso dell‘autostrada A 19 Palermo Catania a causa dell’incendio di alcune steppaglie che sorgono a marginid ella stessa autostrada.

A prendere fuoco sono stati alcuni arbusti che si trovano a fianco della sede stradale o fra i guarda rail che separano fra loro le due corsie. Le fiamme hanno riguardato sia un tratto della circonvallazione di Palermo che una parte del raccordo autostradale nei pressi del centro commerciale Forum.

Inevitabilmente l’incendio ha avuto ripercussioni sul traffico. Il fumo ha, infatti, invaso la sede stradale abbattendo consistentemente la visibilità e causando il rallentamento di tutte le auto in transito.

Il traffico si è poi paralizzato quasi del tutto con l’arrivo dei Vigili del fuoco che per intervenire hanno dovuto operare un restringimento ulteriore della carreggiata mentre la polizia stradal fermava a singhiozzo le autovetture in base alle fasi dell’intervento di spegnimento.

Il tutto è durato quasi un’ora ma le conseguenze del traffico creatosi sono proseguite per buona parte del pomeriggio principalmente lungo la corsia in direzione di uscita dal capoluogo siciliano ma rallentamenti si sono regsitrati anche nell’oppostos enso di marcia ovvero in arrivo verso Palermo.

Gli inevitabi.li didagi dovuti all’incendio si aggiungono ai tan ti che gli automobilisti devono sopportare ad ogni viaggio lungo la Palermo Catania, una autostrada che è tutta un cantiere e che solo quattro giorni fa ha visto riaprire, dopo 5 anni e mezzo di attesa, il viadotto Himera. Il ponte è stato realizzato nuovo di sana pianta dopo che il cedkimentod el suo predecesore aveva di fatto spaccato la Sicilia in due molto a lungo causando disagi e polemiche con i precedenti governi nazionale e regionale e fra gli attuali responsabili del settore tanto a Palermo quanto a Roma