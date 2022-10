Un turista tedesco di 67 anni è morto oggi nel mare di Cefalù (Pa). Willi Rolf Ebers si è sentito male mentre stava nuotando. E’ stato soccorso e portato a riva. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Il turista stava nuotando quando si è sentito male. E’ stato soccorso da alcuni bagnanti che lo hanno portato a riva. Immediatamente sono stati chiamati i sanitari del 118. Per circa mezz’ora sono state messe in atto le tecniche di rianimazione. Ma non c’è stato nulla fare.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo. La salma è stata restituita alla moglie.

In tanti che si trovavano in spiaggia e sul lungomare hanno raggiunto il luogo della tragedia.