La donna in albergo insieme al marito

Una donna è stata trovata morta nella spiaggia di Mazzaforno nel territorio di Cefalù (Pa). A chiamare la Capitaneria di Porto i dipendenti della struttura alberghiera.

Sono in corso indagini per accertare la morte. Al momento non è esclusa nessuna pista. A coordinare le indagini il pm della procura di Termini Imerese. Il corpo della donna è stato portato nell’obitorio del cimitero di Cefalù.

E’ stata disposta l’autopsia per comprendere le cause della morte. Con la donna nella struttura turistica c’era anche il marito che è stato sentito dagli uomini della Capitaneria di Porto che indagano.