Terribile tragedia a Monreale. Nel pomeriggio di ieri, un giovane di 26 anni, residente in un residence di via Venero è morto nella propria abitazione a causa di un arresto cardiaco.

La tragedia ieri pomeriggio

Come riporta MonrealeLive, C.M., soffriva di una sindrome dello spettro dell’autismo ed è morto per arresto cardiaco. Poco prima aveva avuto una lite con i genitori al seguito della quale era passato in un forte stato di agitazione, che i familiari avevano difficoltà a controllare.

Il corpo restituito alla famiglia

Sul posto ieri pomeriggio si sono recati i soccorritori del 118 per tentare di salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i Carabinieri della Stazione di Monreale, che hanno già avviato le indagini. Il corpo è già stato restituito alla famiglia per celebrare il funerale.