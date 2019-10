I funerali celebrati nella chiesa di Maria Santissima della Mercede

Una tragedia si è consumata in queste ore nel quartiere Capo. Una giovane mamma di 39 anni Giovanna Violante è morta per un improvviso arresto cardiaco.

Lascia il marito e due figli. Tantissima la commozione nel quartiere che si è stretto alla famiglia, ai parenti e agli amici.

“Vedere due figli piccoli piangere sulla bara della giovane madre, spezza il cuore – scrive il consigliere Ottavio Zacco – Ancora una volta il quartiere Capo con Grande Dolore e Grande Dignità si è stretto al dolore dei familiari della giovane Giovanna. Il silenzio con cui il mercato ha accolto la giovane Salma Vi fa onore.

Ciao Giovanna, aiuta i tuoi figli a crescere e dai la forza a tutti i tuoi familiari di andare avanti e colmare questo enorme vuoto”.

Anche le confraternite si sono strette al dolore dei familiari.

“La nostra Confraternita si stringe intorno alla famiglia Violante e Lannino – scrivono i confrati della Madonnina della Mercede al Capo dei novizi – per la prematura scomparsa di Giovanna. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa di Maria Santissima della Mercede al Capo alle ore 10:30 Riposa in pace cara Giovanna ❤️”.

“Una grande Donna, una grande Moglie, una grande Mamma. – scrivo i confrati di Maria Santissima della Mercede al Capo – Palermo ⚜️ – Oggi ti abbiamo salutata per l’ultima volta, e noi tutti non ti dimenticheremo! I tuoi figli e tuo marito avranno bisogno di te, dai loro tutta la forza possibile per andare avanti, ciao figlia del Capo, ciao Giovanna❤️”.

