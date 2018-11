Tragedia ieri sera al Borgo Vecchio. Un giovane di 26 anni è morto tra le braccia dei passanti e dei paramedici che stavano facendo il possibile per salvarlo, tra massaggi cardiaci e iniezioni di adrenalina.

A.A., originario del Bangladesh ma residente a Palermo, è deceduto ieri sera in via Ximenes dopo essere andato in arresto cardiaco per cause ancora da accertare.

Attorno al giovane c’erano cinque persone che cercavano di soccorrere quel giovane che si è accasciato per terra. I sanitari del 118 hanno cercato di fare ogni cosa per salvarlo. Attorno a mezzanotte il cuore si è fermato.