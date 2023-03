La tragedia di Custonaci. I morti sono Vincenzo Cipponeri, 44 anni, Erice, a bordo della 159. A bordo del Doblò tutti di Palermo Matteo Cataldo, 70 anni, Maria Grazia Ficarra, 67 anni, Matteo Schiera, 72 anni, Danilo Cataldo, 44 anni, Anna Rosa Romancino 69 anni.

In rianimazione Maria Pia Giambona di Erice 34 anni. Era a bordo della 159.

Cosa è successo

Sulla Strada provinciale 16 altezza Custonaci si è verificato un incidente stradale mortale tra un’Alfa Romeo 159 ed un Dobló. In totale decedute 6 persone in fase di completa identificazione, e una donna trasportata all’ospedale di Trapani in prognosi riservata e pericolo di vita.

Per cause corso accertamento c’è stato uno scontro frontale tra l’Alfa Romeo 159 con a bordo due soggetti di Custonaci (tra cui la donna in prognosi riservata) e un Doblò (con a bordo 5 persone in corso di identificazione e di Palermo).

Le indagini sono condotte dai Carabinieri Custonaci insieme alla sezione radiomobile compagnia di Alcamo.

Sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle autovetture e i sanitari del 118.

Lo schianto sul rettilineo di Lentina, che dalla 187 porta a Custonaci. Scontro frontale tra due autoveicoli, Sono in corso le operazioni da parte di 2 squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.

Sette le persone coinvolte, di cui sei decedute. Le due autovetture sono una Doblò e una 156. Un altro ferito è in gravissime condizioni.

Tamponamento sull’A29

Tamponamento e caos sull’A29, la Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano, con un ferito all’altezza dello svincolo di Capaci, poco prima della stele in memoria dell’attentato che costò la vita a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e alla loro scorta. Coinvolte sei vetture. Code di chilometri e auto completamente bloccate. Sul posto la polizia stradale.

Incidente in via Sampolo

In’auto con due giovani a bordo ha urtato un fuoristrada che si trovava parcheggiato e si è ribaltata. E’ accaduto all’alba in via Sampolo all’incrocio con via Scrofani, a Palermo.

Secondo quanto ricostruito, la conducente di una Kia Picanto, una giovane 20enne, ha perso il controllo del mezzo ed ha urtato una Jeep Renegade ferma in sosta. Sia la conducende dell’auto che l’altra persona a bordo sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuta l’Infortunistica e i sanitari del 118, che hanno portato in ospedale entrambi i ragazzi. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Parte della via Sampolo è stata chiusa per circa due ore.

La tragedia di Gabriele

Era a poche centinaia di metri da casa, Gabriele Aserio, il 18enne morto ieri a Palermo, in un terribile incidente stradale avvenuto ieri in viale Strasburgo a Palermo.

In compagnia di un suo amico di 17 anni, rimasto anche lui coinvolto nello schianto e ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, aveva partecipato ad una festa al Country, e stavano rientrando a casa proprio dell’amico, in sella ad uno scooter. Alle 4.30, a pochi metri dalla polisportiva “Belgio”, lo schianto fatale, contro un albero.

Like this: Like Loading...