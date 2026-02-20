Il complesso monumentale di Monreale, gioiello dell’architettura normanna e meta incessante di visitatori da tutto il mondo, è stato teatro di una drammatica fatalità nella mattinata di oggi.

Un turista francese di 72 anni ha perso la vita a causa di un improvviso attacco cardiaco mentre si trovava in cima alla struttura. L’uomo stava partecipando a una visita guidata e aveva appena raggiunto uno dei punti più suggestivi del percorso, la guglia del Duomo, quando si è accasciato al suolo davanti agli occhi degli altri visitatori e del personale di custodia.

I soccorsi sono scattati immediatamente, allertati dalle guide presenti che hanno prestato le prime manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sono intervenuti per prima gli agenti della polizia municipale locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione cardio-polmonare durati diversi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. I sanitari hanno constatato la morte.

La gestione dell’emergenza ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, necessario per effettuare il recupero della salma dalla parte alta del complesso monumentale. Le operazioni si sono svolte con estrema delicatezza, sotto lo sguardo commosso di decine di turisti che in quel momento affollavano la cattedrale e la piazza antistante. Per consentire lo svolgimento delle procedure legali e il lavoro degli inquirenti, l’accesso alle aree superiori del Duomo è stato temporaneamente interdetto, mentre all’interno della navata regnava un silenzio irreale rotto solo dalle preghiere dei presenti.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Monreale, intervenuti per i rilievi di rito, il decesso sarebbe riconducibile esclusivamente a cause naturali. Il settantaduenne, che si trovava in Sicilia per un periodo di vacanza, non avrebbe manifestato segni di malessere prima di intraprendere la salita verso le guglie. La salma è stata successivamente trasferita presso la camera mortuaria in attesa del nulla osta per il rimpatrio in Francia. L’episodio ha scosso profondamente la comunità monrealese e l’amministrazione diocesana, che hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del visitatore.