Tragedia in uno dei più noti e popolosi quartieri di Palermo, la Guadagna dove un giovanissimo è in gravi condizioni dopo una caduta forse legata ad un imprudente e drammatico gioco fra coetanei finito con un incidente

Ragazzo precipita da una tettoia

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato all’ospedale al Civico dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri. E’ successo oggi pomeriggio in via Emanuele Paternò nel quartiere Guadagna a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale. A chiedere aiuto due ragazzini amici del ferito. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che sono stati chiamati dai medici del pronto soccorso.

La prima ricostruzione della tragedia

Secondo una prima ricostruzione il sedicenne e i due coetanei avrebbero raggiunto una palazzina diroccata di tre piani, non lontano dal ponte in ferro della Guadagna, sarebbero entrati e avrebbero esplorato l’immobile. Poi sarebbero saliti in cima e lì avrebbero iniziato a giocare.

Il drammatico gioco

Il ragazzino sarebbe quindi salito su una vecchia tettoia – che però poco dopo avrebbe ceduto – e sarebbe caduto e riportando ferite gravissime. Gli amici, terrorizzati, hanno chiamato il 118 fornendo indicazioni alla sala operativa per consentire ai sanitari di raggiungere il punto più vicino a lui.

I soccorsi, ragazzo intubato

Dopo essere stato intubato il sedicenne è stato portato nell’ospedale di via Tricomi dov’è entrato in codice rosso. Dalle prime informazioni il giovane avrebbe riportato due gravi traumi, cranico e midollare. necessario il trasferimento nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta riservata anche se si sta facendo tutto il possibile per cercare di salvargli vita e funzionalità

Indagini affidate al commissariato di zona

Gli investigatori del commissariato Oreto e dell’Upg, ricevuta la segnalazione, hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente cosa sia accaduto mentre i tre amici giocavano e in quali circostanze sia avvenuto il drammatico incidente.