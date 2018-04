Un uomo di 30 anni ieri sera si è lanciato da un palazzo in via Bazzano a Palermo nella zona di Corso dei Mille. L’uomo è morto sul colpo. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

Dopo l’ispezione sul corpo del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Nelle ultime ore due persone si sono tolte la vita lanciandosi dal balcone. In via Sperone un ragazzo di 18 anni a Termini Imerese una donna di 51 anni.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura.

Al numero gratuito 800 011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.