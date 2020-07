Tragedia nel mare di Carini. Padre e figlio palermitani avevano raggiunto la zona di Villagrazia di Carini stamattina per una battuta di pesca.

L’uomo, Giovanni Zampardi di 65 anni, è infatti deceduto dopo essersi immerso in mare. Avrebbe praticato da tempo la pesca subacquea, ma stavolta qualcosa è andato storto.

Il 65enne avrebbe infatti accusato un malore ed è stato portato in spiaggia dal figlio, ma nonostante i soccorsi tempestivi del figlio non c’è stato nulla da fare: trasportato fino alla riva, è morto poco dopo per un arresto cardiaco.

Una volta lanciato l’allarme, ad accertare il decesso sono stati i sanitari del 118. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. Si tratta dell’ennesima tragedia in mare delle ultime settimane nel Palermitano.

Dopo il naufragio del peschereccio Nuova Iside che ha provocato tre vittime, un uomo è morto a Cefalù dopo essersi tuffato in mare. Sempre nella cittadina normanna, un ragazzo si è ferito gravemente dopo un tuffo nella zona del molo vecchio: ha battuto la testa sugli scogli ed è stato ricoverato con prognosi riservata.