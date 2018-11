Era in Tunisia per un fare un tour nel deserto. Una gita con il quad è stato fatale a Sergio Messana impiegato del Banco credito cooperativo a Palermo. Gli amici non lo hanno visto arrivare e sono tornati indietro per cercarlo.

Lo hanno trovato morto. Le autorità tunisine hanno disposto l’autopsia.

Alcuni amici stanno cercando di raggiungere la Tunisia per riportare la salma a Palermo. Sconvolti i familiari non appena è stata comunicata loro la notizia dall’ambasciata.