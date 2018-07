Tragedia a Palermo. Un uomo di 54 anni Paola La Parola è morto travolto dall’esplosione di una bombola da sub. L’uomo la stava armeggiando la bombola forse per ripararla quando gli è esplosa non lasciandogli scampo.

Sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte.

La tragedia si è consumata in pochi minuti. Si è sentita un’esplosione molto forte e poi le urla che chiedevano aiuto.

Per la persona raggiunta dall’esplosione non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è uno dei soci della Tecnomare Paluzzo che si trova proprio in via Vincenzo Di Marco al civico 17.